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Salvamento Marítimo rescata un cayuco localizado a 10 millas al sur de El Hierro

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El Pinar (El Hierro), 27 jun (EFE)- Una embarcación de Salvamento Marítimo ha rescatado y escolta hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, un cayuco localizado cuando navegaba a unas diez millas al sur de esta isla del archipiélago canario, han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.

La Guardia Civil comunicó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife la detección a través del radar de un posible cayuco, a unas 10 millas al sur de La Restinga.

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A continuación los controladores marítimos movilizaron a la Salvamar Diphda, que se dirigió a la posición indicada.

A las 14:15 hora canaria la unidad de Salvamento Marítimo comunicó que había avistado el cayuco a media milla y que procedía a escoltarlos hasta puerto, han añadido las fuentes, que informan también que el recuento de las personas que van a bordo de la embarcación se hará en tierra. EFE

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