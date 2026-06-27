Espana agencias

Russell sale primero en Austria, por delante de los Ferrari y de Antonelli

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero en el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.

Russell, de 28 años, logró su undécima 'pole' en la F1 -la cuarta de esta temporada- al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, seis segundos y 113 milésimas, 236 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 295 de ventaja sobre el compañero de éste, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton.

PUBLICIDAD

Inicialmente investigada su vuelta, para comprobar si había respetado las dobles banderas amarillas a causa del accidente en su último intento del cuádruple campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), -que sale quinto, un puesto por detrás del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial-, a Russell se le concedió finalmente la 'pole'.

Antonelli lidera el campeonato con 156 puntos, 41 más que Hamilton y con 50 respecto a Russell, tercero en la general.

En sexta posición, al lado de 'Mad Max' y desde la tercera fila, arrancará el inglés Lando Norris (McLaren), campeón del mundo el año pasado y último ganador en el Red Bull Ring.

PUBLICIDAD

Su compañero, el australiano Oscar Piastri -séptimo- lo hará una hilera por detrás, junto al francés Isack Hadjar (Red Bull); mientras que los dos RB del neozelandés Liam Lawson y del sueco-británico Arvid Lindblad -décimo en parrilla- arrancarán desde la quinta fila. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una trabajadora lleva a una empresa de congelados a los tribunales y alega que su vida peligró por el frío en el puesto

Una operaria con síndrome de Raynaud asegura que las bajas temperaturas podían detener su corazón, pero el juez ha desestimado sus reclamaciones por discriminación y falta de ajustes

Una trabajadora lleva a una empresa de congelados a los tribunales y alega que su vida peligró por el frío en el puesto

Por qué Bad Bunny es el antídoto perfecto contra la IA: “Los algoritmos insisten en que todo es contenido. Nosotros hemos venido a disfrutar”

La periodista Marta Fernández publica ‘Bad Bunny ganó a las máquinas’, un breve ensayo donde utiliza al artista puertorriqueño para reflexionar sobre la creatividad en una época saturada de inteligencia artificial

Por qué Bad Bunny es el antídoto perfecto contra la IA: “Los algoritmos insisten en que todo es contenido. Nosotros hemos venido a disfrutar”

La mujer que ha decidido vivir para siempre en un crucero y seguirá a bordo “mientras el barco funcione”: “No estoy de viaje”

Algunas empresas ofrecen camarotes permanentes para jubilados, que residen en ellos mientras dan la vuelta al mundo

La mujer que ha decidido vivir para siempre en un crucero y seguirá a bordo “mientras el barco funcione”: “No estoy de viaje”

Una tienda de campaña por 238.000 euros la semana: la temporada alta de verano dispara los precios en Italia

El estudio de Codacons analiza las ofertas publicadas para la semana central de agosto, entre el 14 y el 21 de ese mes

Una tienda de campaña por 238.000 euros la semana: la temporada alta de verano dispara los precios en Italia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

“Bajó diciendo que su papá estaba apuñalando a su mamá”: un hombre mata a su pareja en Mairena de Alfarafe (Sevilla) y es el hijo de ambos el que alerta a los vecinos

ECONOMÍA

Una trabajadora lleva a una empresa de congelados a los tribunales y alega que su vida peligró por el frío en el puesto

Una trabajadora lleva a una empresa de congelados a los tribunales y alega que su vida peligró por el frío en el puesto

Una tienda de campaña por 238.000 euros la semana: la temporada alta de verano dispara los precios en Italia

Canadá ya construye su primer minirreactor nuclear: qué es un SMR, el generador que da luz a 300.000 hogares y puede cambiar el mapa energético

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

DEPORTES

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Las luces y sombras de España en la fase de grupos del Mundial 2026: mucha posesión, pocos goles y una tarea pendiente

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo