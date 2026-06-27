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Rudi Voeller: “Paraguay es muy físico; nuestros jugadores van a responder muy bien”

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Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Rudi Voeller, director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, advirtió este sábado de que Paraguay, su rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, esperará “algo más atrás” a su equipo y consideró que es un rival “muy físico”, pero aseguró que sus jugadores “van a responder muy bien” a este desafío.

“Contra Ecuador hay que aceptar las cosas como fueron, porque los condicionantes del partido eran distintos para Ecuador y para nosotros. Para Ecuador era probablemente el partido más importante de los últimos veinte o treinta años. Eso se podía sentir en cada segundo sobre el campo", repasó.

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"Y nosotros, cuando sabes que ya estás en la siguiente ronda, quieres mantener la dinámica, ganar, hacer un buen partido, pero no vas quizá al cien por cien como sí Ecuador. Es completamente normal y todo el mundo lo entiende”, declaró.

“El lunes será totalmente diferente. Es un partido de eliminación directa. Nos lo jugamos todo. O pasamos de ronda o te vas a casa. Los jugadores lo saben. Será un partido contra un rival que seguramente se situará algo más atrás y que es muy físico”, advirtió sobre Paraguay durante su comparecencia de prensa en el campo base de Winston Sallem, en Estados Unidos.

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“Tenemos jugadores que están totalmente acostumbrados a eso, por la Liga de Campeones, por jugar en el Bayern o en el Dortmund o futbolistas como Florian (Wirtz) y Kai (Havertz), que también juegan la Champions. Conocemos ese estilo. No debería ser nada extraordinario para ellos. Estoy convencido de que van a responder muy bien”, incidió en ese aspecto.

La convicción es total en Voeller. "El viernes vi el entrenamiento de los jugadores que no han jugado o han jugado poco. Fue extraordinariamente bueno. Los chicos estuvieron fantásticos, incluso aquellos que todavía no han jugado ni un solo minuto. Son absolutamente ejemplares. Tenemos confianza. El lunes lo daremos todo, iremos absolutamente al máximo, intentaremos hacer muy buen partido y, por supuesto, queremos pasar a la siguiente ronda”, proclamó.

En cualquier caso, también alertó sobre ciertos defectos del equipo en estas primeras jornadas del Mundial 2026.

Según él, a su conjunto le hicieron daño “las pérdidas fáciles e innecesarias de balón en la transición ofensiva, en el centro del campo” ante Ecuador.

“Si ahí pierdes el balón, Ecuador o Paraguay siempre son capaces de aprovecharlo. Estoy convencido de que lo habrán observado. Tenemos que reducir eso al mínimo”, avisó.

“Hay que minimizarlo. Todos los equipos intentan perder pocos balones, pero nosotros también tenemos jugadores que viven de crear, de regatear y arriesgar. Y eso lo queremos, pero con cierta disciplina para no correr hacia atrás ante los contragolpes que puedan ser realmente peligrosos para nosotros. Esa es, en realidad, la mayor amenaza”, advirtió.

Nagelsmann es “un entrenador absolutamente top”, según explicó Voeller, que añadió: "Es un entrenador muy, muy experimentado, que sabe exactamente qué hacer en el momento adecuado, también cuando las cosas se ponen algo críticas”.

El directivo y leyenda de la selección de Alemania defendió el proceder de Nagelsmann con los cambios en la derrota ante Ecuador, rumbo a los dieciseisavos de final. “No estoy aquí sólo para defender a Julian. No hay ningún motivo para hacerlo, porque él hizo lo que yo también habría hecho y muchos otros entrenadores harían en una situación así: lo más importante es proteger primero a tus jugadores, da igual contra quién sea. Es humano que falten esos dos o tres puntos para llegar al cien por cien en un partido así”, añadió.

“Claro que nos habría gustado ganar contra Ecuador, pero mucho más importante es ahora el partido contra Paraguay. Tienes que dar un poco de descanso a jugadores que quizá tienen alguna pequeña molestia o que necesitan pausa”, abundó. EFE

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