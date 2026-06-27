Reglamento del Mundial no permite sustituir a un jugador con lesión grave

Dallas (EE.UU.), 27 jun (EFE).- España no podrá sustituir a Yeremy Pino aunque el jugador del Crystal Palace sufra una lesión que le impida continuar en la Copa del Mundo, según estipula el reglamento de la competición.

Pino podría sufrir una fractura de clavícula, según indicó el seleccionador Luis de la Fuente, tras el partido contra Uruguay, por lo que se perdería lo que resta de Mundial y no podría ser sustituido por otro jugador de la lista original de 55 que dio el técnico.

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El artículo 24.2 del reglamento de la competición estipula que esos cambios tan solo se pueden hacer hasta 24 horas antes del comienzo del primer partido de la selección implicada, aunque deja una puerta abierta a casos especiales que no especifica.

"Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad a más tardar 24 horas antes del primer partido de la selección en el Mundial. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA", indica.

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Fue el caso, por ejemplo, de la selección argentina que sustituyó al central Franco Balerdi por Marcos Senesi, apenas cuatro días antes de su debut en el Mundial.

Hay una excepción a esta norma en el caso de los porteros. "Un guardameta de la lista definitiva puede ser sustituido por otro de la lista provisional por enfermedad o lesión grave en cualquier momento de la fase final", aclara el artículo 24.3 del reglamento. EFE

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