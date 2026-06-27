Espana agencias

Raúl Fernández vence la 'sprint' y las 'pole' son para Martín, Alonso y Quiles

Guardar
Google icon

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) ganó este sábado la carrera 'sprint' de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos, en el que las 'pole position' fueron para el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) en esa categoría, el hispano colombiano David Alonso (Kalex) en Moto2 y el español Máximo Quiles (KTM) en Moto3.

PUBLICIDAD

Raúl Fernández protagonizó su segunda victoria de la temporada en una carrera 'sprint' después de ponerse líder en el cuarto giro y ya no abandonar la primera posición hasta ver la bandera de cuadros.

Junto al madrileño Fernández acabaron sobre el podio su propio compañero de equipo, el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

PUBLICIDAD

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), acabó en la séptima posición, pero la penalización que se le impuso a su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), por exceder los límites del circuito en la última vuelta, le hizo ganar una posición en detrimento de éste.

El japonés Ai Ogura sorprendió a Jorge Martín en la salida, pero el autor de la 'pole position' recuperó la primera posición en apenas unas curvas, en la cuarta de las cuales se iba por los suelos el español Joan Mir (Honda RC 213 V).

Otro que hizo una buena salida, ya sin el dispositivo delantero en uso, fue el vigente campeón, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que llegó a estar en la cuarta posición, aunque antes de concluir el primer giro se vio superado por un par de rivales.

Martín dominó las tres primeras vueltas, hasta que fue superado por un Raúl Fernández que supo mantener las distancias con sus rivales camino de la victoria, mientras Ai Ogura ascendía hasta la segunda posición, con Fabio di Giannantonio, tercero.

Antes, Jorge Martín logró su primera 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación de MotoGP, su primera 'pole' de la temporada y desde que lograse la última en Australia 2024, en la que es la vigésimo primera de su carrera deportiva en MotoGP.

Martín batió por 11 milésimas de segundo al también piloto de Aprilia, el japonés Ai Ogura, con el italiano Marco Bezzecchi tercero, y Raúl Fernández, también piloto de Aprilia, cuarto, en lo que era un pleno absoluto de los pilotos del fabricante de Noale.

Marc Márquez acabó en la séptima posición, con su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, autor del récord absoluto del circuito con 1:30.540 en 2024, quinto.

Destacó la ausencia de Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), baja tras su fuerte caída en la práctica oficial, en la que se fracturó la vértebra dorsal D7, que le obliga a abandonar tras la supervisión del director médico, el español Ángel Charte, para regresa cuanto antes a Madrid, para someterse a una completa revisión medica.

Su compañero Álex Márquez, que también sufrió una fuerte caída, decidió continuar en el gran premio, aunque no disputó la segunda clasificación, conformándose con el duodécimo puesto en la formación de salida.

El hispano colombiano David Alonso (Kalex) logró su segunda 'pole position' consecutiva de la temporada en Moto2, con un mejor tiempo de 1:35.236 en su segunda vuelta, que ya fue válida el resto de la segunda clasificación, al ser incapaces sus rivales de batir ese registro.,

Alonso acabó por delante de los españoles Alberto Ferrández (Boscoscuro) y su compañero de equipo, Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial.

El líder del campeonato, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), acabó en la octava plaza, tercera línea de salida.

El líder del mundial de Moto3, el español Máximo Quiles (KTM), logró su su segunda 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación con un mejor tiempo de 1:40.130, que no obstante estaba lejos del récord absoluto, que ostenta el 'local' Collin Veijer (KTM) desde 2024 con 1:39.703.

El líder del mundial sumó la quinta 'pole position' de su carrera deportiva y compartirá la primera línea de la formación de salida junto al australiano Joel Kelso (Honda) y el español Brian Uriarte (KTM). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier de Haro, psicólogo: “No puedes elegir los amigos de tu hijo, pero sí enseñarle estas cinco cosas para que sepa elegirlos bien”

El especialista explica cuáles son las habilidades que conviene fomentar desde la infancia para construir relaciones sanas y mantenerlas a lo largo del tiempo

Javier de Haro, psicólogo: “No puedes elegir los amigos de tu hijo, pero sí enseñarle estas cinco cosas para que sepa elegirlos bien”

Canadá ya construye su primer minirreactor nuclear: qué es un SMR, el generador que da luz a 300.000 hogares y puede cambiar el mapa energético

Ontario Power Generation instaló en mayo los cimientos del primer SMR comercial de Occidente, un proyecto de 20.900 millones de dólares canadienses con conexión a la red prevista para 2030

Canadá ya construye su primer minirreactor nuclear: qué es un SMR, el generador que da luz a 300.000 hogares y puede cambiar el mapa energético

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

El presidente del PP ha señalado en el Congreso de los populares catalanes que Cataluña podría ser determinante en el futuro del Gobierno, tras reprochar a Sánchez su forma de gobernar y los casos de corrupción en su entorno

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

El desayuno de Karlos Arguiñano a los 77 años: “El café es para los estudiantes, a mí me gusta empezar el día con un huevo frito, cebolla y cabeza de jabalí”

El chef sostiene que la calidad y la variedad son claves y prefiere las proteínas y las grasas saludables

El desayuno de Karlos Arguiñano a los 77 años: “El café es para los estudiantes, a mí me gusta empezar el día con un huevo frito, cebolla y cabeza de jabalí”

La ciencia explica cómo nos encuentran los mosquitos y por qué no nos pican a todos igual

Algunas personas son más “detectables” que otras para estos insectos debido a factores como el olor corporal o el dióxido de carbono

La ciencia explica cómo nos encuentran los mosquitos y por qué no nos pican a todos igual
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

“Bajó diciendo que su papá estaba apuñalando a su mamá”: un hombre mata a su pareja en Mairena de Alfarafe (Sevilla) y es el hijo de ambos el que alerta a los vecinos

ECONOMÍA

Canadá ya construye su primer minirreactor nuclear: qué es un SMR, el generador que da luz a 300.000 hogares y puede cambiar el mapa energético

Canadá ya construye su primer minirreactor nuclear: qué es un SMR, el generador que da luz a 300.000 hogares y puede cambiar el mapa energético

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

DEPORTES

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Las luces y sombras de España en la fase de grupos del Mundial 2026: mucha posesión, pocos goles y una tarea pendiente

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo