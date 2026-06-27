Perla Mural Fest, barniz de arte urbano en el corazón industrial de Fene (A Coruña)

Raúl Salgado

Fene (A Coruña), 27 jun (EFE).- La imponente grúa pórtico de su astillero es verde desde hace escasamente cinco años y ese salto al color gana terreno paso a paso en Fene (A Coruña), que celebra hasta este domingo la cuarta edición del Perla Mural Fest, el certamen de arte urbano que transforma fachadas de viviendas en murales de gran formato.

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Embellecer el corazón industrial de esta villa de la ría de Ferrol ya es objetivo cumplido con un evento que ha plagado de actividad su núcleo urbano desde el inicio de la semana, el sueño que se hizo realidad por obra y gracia de tres vecinos que asisten a un respaldo cada vez mayor de locales y visitantes, pero también de instituciones y empresas.

Eso sí, la creación de las nuevas obras se realiza con casi total discreción, ya que las grúas que aúpan a los artistas a lo más alto de tres enclaves del barrio de Perlío son las únicas protagonistas que llaman la atención, al igual que sus coloridas creaciones.

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Los focos se dirigen esta vez hacia la valenciana Mandioh, el gallego Bublegum y el chileno Cristóbal Persona, que ya visitó Fene en 2024 y logró con su 'Charanguista andino' el premio al mejor mural del mundo de la plataforma internacional Street Art Cities.

Están agazapados a apenas unos metros de la avenida Marqués de Figueroa, la gran arteria de una villa vibrante por su tejido comercial y hostelero, cerca de la cual también se ha articulado la zona de conciertos, ya que el apartado musical del Perla Mural Fest ha ganado peso este año.

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Lo ha hecho con un fin de semana de conciertos a cargo de Rufus T. Firefly, Tu Otra Bonita, Luis Fercán, Carlangas o Melon Diesel, que llenan de ritmo el escenario principal desde la noche del viernes, mientras que las calles también albergan propuestas lúdicas o para el público infantil.

Todo empezó el lunes, con la llegada de los artistas y los primeros trazados en las fachadas, solamente tres porque prima la calidad frente a la cantidad, como cuenta a EFE Fran Lage, uno de los promotores del festival.

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"Como siempre ha salido bien, con los tres murales nos llega; intentamos buscar lo que a nosotros nos convence o vemos que gusta", revela el impulsor de la cita, que incide en las vibraciones con los creadores como otro factor determinante, tener una "buena sensación y que nos guste lo que hacen".

En el caso de Persona, se trata de "un regreso muy especial", ya que es "recibido como un fenés más; allá donde fuimos a comer estos días, lo reciben con abrazos", los que sirven de agradecimiento a uno de los muralistas que ha trasladado la mejor imagen de Fene a medio planeta.

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Aunque no era lo previsto, el sol y calor acompañan al penúltimo día del Perla Mural Fest, así que los lienzos elegidos se preparan para el bautismo oficial, el de tres nuevas pinturas de grandes dimensiones que hacen más grande todo un museo al aire libre. EFE

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