Page lamenta el miedo a las elecciones: España entera se pregunta solamente cuándo

Madrid, 27 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha recordado que hace un año pidió en el Comité Federal del PSOE un adelanto electoral y ha lamentado el miedo a los comicios porque habrían estado "en mejores condiciones", ya que ahora atraviesan "el peor momento de la historia reciente del PSOE".

"España entera se pregunta solamente cuándo", ha manifestado en declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión del Comité Federal del partido.

Page ha sido la única voz discordante a la hora de pedir "autocrítica" y exigir a la dirección de su partido garantías de que el PSOE no va a ser imputado como organización, porque "sería terrorífico".

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Ha señalado que detecta "mucho miedo" en su partido y en sus "supuestos socios" a dar la palabra a los ciudadanos y ha recordado que hoy las cosas "se han complicado muchísimo más".

Hace un año, a su juicio, ya había muchos problemas, "muchas contradicciones, muchas líneas rojas pisoteadas", pero ahora los ciudadanos ya solo esperan conocer "cuándo" y es la hora de "anteponer los intereses del país a los principios y desde luego a los del POSE y a los de cualquier dirigente".

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"El PSOE está por encima de cualquier dirigente", ha recalcado tras insistir en que espera salir con información que demuestre que el partido está "limpio".

A su juicio, hay "muchos" que han "traicionado" al PSOE y frente a ellos hay que marcar "una frontera absolutamente insoslayable". EFE

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