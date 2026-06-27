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Óscar López subraya que serán los militantes los que elijan a la candidata del PSOE a Alcaldía de Madrid en primarias

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El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha subrayado este sábado que serán los militantes socialistas de la región los que decidan sobre la que será la candidata de PSOE a la Alcaldía de Madrid en las elecciones de 2027, tras el anuncio por parte de la concejala del PSOE Enma López de presentarse a las primarias.

"En el Partido Socialista hay primarias, es un partido democrático, y desde luego cuando se convoquen, pues hablaremos de las primarias. El que tiene que apoyar son los militantes, porque en este partido votan los militantes, que son quienes quitan y ponen", ha defendido el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública a su llegada al comité federal del PSOE.

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Lo ha expresado así después de que Enma López pusiera ayer a disposición de su partido su cargo como portavoz adjunta en la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) para centrarse en las primarias a la Alcaldía de Madrid. Lo hace porque "ganar Madrid requiere de mucha ilusión, pero también de trabajo, dedicación y del mejor equipo posible", tal y como manifestó en una carta publicada en sus rede sociales.

Sobre ello, el secretario general del PSOE madrileño ha destacado que lo importante en que en su formación se eligen a los candidatos "por primarias" y ha señalado que su papel no es opinar sobre posibles candidatos sino "dirigir la federación e intentar que haya un cambio en Madrid".

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Por otro lado, ha vuelto a mostrar su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su labor al frente de Ejecutivo, algo que considera que es "el sentir absolutamente mayoritario de la inmensa mayoría de los militantes del Partido Socialista de Madrid".

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EuropaPress

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