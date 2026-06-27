Nueve detenidos por usar padrones falsos de una casa de Tabernas (Almería)

Almería, 27 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a nueve personas por una presunta trama de falsificación de certificados de empadronamiento utilizados para obtener o renovar autorizaciones de residencia en España, unos documentos que situaban ficticiamente a los investigados en una vivienda de Tabernas (Almería) ocupada desde hacía cuatro décadas por una familia ajena a los hechos.

Según ha informado la Comisaría de Almería, la denominada operación Calvario se ha saldado con el arresto de ocho ciudadanos extranjeros que, presuntamente, presentaron esta documentación falsa ante la Oficina de Extranjería de Almería y del supuesto facilitador de los certificados.

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Todos los detenidos son de origen marroquí y están investigados por un presunto delito de falsedad documental.

La investigación comenzó en diciembre de 2025, cuando los grupos I y II de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Provincial detectaron que varios ciudadanos estaban aportando certificados de empadronamiento aparentemente expedidos por el Ayuntamiento de Tabernas en los que figuraba siempre como domicilio una vivienda de la calle Calvario de esta localidad.

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El análisis de la documentación permitió a los agentes detectar diversas irregularidades y comprobar que los certificados no coincidían con los registros oficiales, confirmando que eran falsos y que las personas investigadas nunca habían estado empadronadas en el inmueble indicado.

Las comprobaciones practicadas en la vivienda acreditaron, además, que en ella residía desde hacía aproximadamente cuarenta años una familia española sin ninguna relación con los arrestados.

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Según la Policía, los documentos no fueron utilizados para tramitar un alta real en el padrón municipal, sino confeccionados expresamente para presentarlos como justificantes de residencia en procedimientos de arraigo, renovación de autorizaciones de residencia o reagrupación familiar.

Durante la investigación, uno de los implicados declaró haber conseguido el certificado a través de un trabajador de un establecimiento de alimentación situado en Pueblo Blanco, en el municipio de Níjar (Almería), al que habría abonado 700 euros por un padrón correspondiente a un domicilio de Tabernas, localidad que aseguró no haber visitado nunca.

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Las gestiones posteriores y un reconocimiento fotográfico permitieron identificar al presunto facilitador de la documentación, que fue detenido a su regreso a España después de encontrarse fuera del país.

La operación se desarrolló en tres fases. En enero fueron arrestadas seis personas, posteriormente se practicaron otras dos detenciones y, finalmente, fue detenido el supuesto responsable de suministrar los certificados falsificados.

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Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, plaza número 6, y todos los detenidos han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. EFE

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