Nil Cadevall bate el récord de España de los 50 braza

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Nil Cadevall (CN Sant Andreu) batió este sábado el récord de España de los 50 metros braza en los campeonatos nacionales que se disputan en las piscinas de Son Hugo, en Palma de Mallorca.

Cadevall logró también la marca mínima que le da un billete para los Campeonatos de Europa de Natación que se disputarán en París del 31 de julio al 16 de agosto.

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El nadador catalán, de 19 años, rebajó el récord de España de Bruno Ortiz Cañavate en 2019 de 27.42 en 50 braza para dejarlo en 27.30. EFE