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Neuville aguanta el pulso en Grecia, pero Ogier recorta distancias a falta de una jornada

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Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El piloto belga Thierry Neuville (Hyundai) se mantiene líder del Rally Acrópolis de Grecia, séptima prueba del Campeonato del Mundo (WRC), tras la disputa de seis nuevos tramos este sábado, aunque su inmediato perseguidor, el francés Sébastien Ogier (Toyota), recortó tiempo y se sitúa a solo 4,1 segundos a falta de la jornada final.

Neuville, campeón mundial en 2024 y vencedor del Acrópolis en 2022 y 2024, birló en la jornada del viernes el liderato de Ogier, que había sido el más rápido en la superespecial inaugural disputada el jueves en el Parque Deportivo Ellinikon de Atenas.

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El belga mantuvo bien su ventaja, que llegó a ser de 10.8 segundos sobre el nueve veces campeón del mundo, pero en el tramos 12, el último de la jornada y de 15 kilómetros, sufrió un pequeño choque con un terraplén y dañó la parte delantera izquierda de su Hyundai.

La jornada de 104,29 kilómetros, con inicio en Ghymno y final en Ménalo, terminó con Neuville como líder a falta de la última y definitiva de este domingo.

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Ogier, que tuvo buenas sensaciones y consiguió rebajar la diferencia a tan solo 3.7 segundos, aunque optó por una estrategia arriesgada, se controló por el miedo a los pinchazos, algo que les ocurrió al galo Adrien Fourmaux (Hyundai) y al británico Elfyn Evans (Toyota), actual líder del Mundial.

“Aun así, no me arriesgué del todo por el riesgo de pinchazos. Tuve una buena carrera, pero no pude apretar demasiado porque los que iban delante tenían pinchazos”, declaró el galo a la organización.

Una de las sorpresas del día fue de nuevo el gran desempeño del japonés Takamoto Katsuta (Toyota), que subió al tercer puesto de la general y saldrá el domingo a 2:17 segundos de Neuville. Pese a ello, lamentó la mala jornada de su compañero de equipo Evans, que cayó hasta la séptima.

“Lo siento mucho por Elfyn. Tuve mucho cuidado en algunos tramos con la roca. Es muy difícil y fácil pinchar. Normalmente te das cuenta cuando lo haces, pero aquí nunca se sabe”, aseveró.

Evans, que perdió casi dos minutos para cambiar su rueda delantera derecha, se queda a 4:43 a falta de la última jornada.

Con Fourmaux en el cuarto puesto de la clasificación, el irlandés Joshua McErlean acabó quinto y mantiene su camino para lograr su mejor resultado de su carrera en el Mundial.

Por su parte, el español Dani Sordo (Hyundai) marcha octavo tras perder tiempo también por un pinchazo en la última especial, mientras que Jan Solans (Skoda) y Alejandro Cachón (Toyota) son duodécimo y decimotercero, respectivamente.

El domingo se realizarán dos pasadas por Aghii Theodori y Loutraki, y la segunda pasada por Loutraki conformará la 'Power Stage', que será la última antes de coronar al vencedor. EFE

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