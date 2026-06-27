Nadal (PP): "Tenemos la responsabilidad histórica, una vez más, de sacar a España adelante"

El vicesecretario nacional de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha señalado que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo "tiene la responsabilidad histórica, una vez más, de sacar a España adelante", de superar una crisis que considera tanto "institucional" como "moral" para que los ciudadanos "recuperen la fe" y vean que "esforzándose, trabajando, ahorrando y comportándose con decencia les va a ir mejor a ellos y a sus hijos".

Nadal ha fijado ese reto para el PP de cara a la carrera electoral ya iniciada durante su intervención en el acto de clausura del 18º Congreso Provincial del PP Zaragoza, en el que Ramón Celma ha salido reelegido como presidente provincial con un gran respaldo.

PUBLICIDAD

El responsable de la política económica de los populares entiende que el país, "viendo lo que hay, seguramente una de las crisis más graves de su historia desde la Constitución de 1978, está desmoralizado", con un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria "y parece no importarle", ha lamentado, ni presupuestos con los que fijar las prioridades de los españoles, "lo que le parece que no es relevante, al contrario de lo que hizo Jorge Azcón en Aragón convocando elecciones", ha recordado.

Precisamente se ha referido al presidente aragonés como "un ejemplo" para los gobiernos regionales del resto de España que "les va marcando el camino de por dónde ir". Haciendo gala de su "especial vinculación" con Zaragoza, que considera "su segunda ciudad" después de Madrid --Nadal está casado con la nueva consejera de Economía del Gobierno de Aragón, la zaragozana Eva Valle,-- el guía elegido por Feijóo para marcar la línea de los populares en materia económica ha ensalzado los atributos de Zaragoza y Aragón, que considera está llamada a ser "uno de los centros tecnológicos de España, de Europa y del mundo".

PUBLICIDAD

Nadal aprecia el potencial de Aragón y su "plan de negocio", con un sector industrial "potente y exportador" gracias al sector del automóvil y la industria agroalimentaria, su condición de productora de energía, el disponer de una población "muy bien cualificada" y el esfuerzo formativo del Gobierno autonómico. Solo considera que le falta "un Gobierno de España que le ayude a evitar los tapones, los bloqueos que se están realizando continuamente sobre el Gobierno de Aragón y sobre Zaragoza y que impiden todavía ir mucho más allá".

Una posición de privilegio la de Aragón, ha destacado Nadal, "por derecho propio", gracias a haber llevado a cabo "una regulación adecuada y estar atrayendo a las empresas "con diálogo y no creando problemas sino solucionándolos". Ese ejemplo aragonés de "como se puede gobernar mucho mejor" es el que tomará el gobierno del PP, ha avanzado Nadal: "Ajustaremos los impuestos a lo que realmente es necesario para financiar los servicios públicos; cambiaremos las infraestructuras, crearemos ilusión, desregularemos y crearemos el marco para traer inversiones", se ha comprometido.

PUBLICIDAD

Un planteamiento que ha contrapuesto a la actual corrupción y la ausencia de explicaciones en los entornos del PSOE y del Gobierno, "donde parece que gobernar consiste en hacer favores a algunos a cambio de corrupción. Cada semana, el Gobierno no gobierna, sobrevive. Y lo hace a cambio de inconfesables cesiones a sus socios de gobierno a costa de todos los españoles", ha criticado.

Esas cesiones "constantes", ha advertido, "profundizan en la desigualdad entre los españoles y generan inseguridad al invertir" hasta el punto, ha lamentado, de convertir a España "en el hazmerreír del mundo".

PUBLICIDAD

NADAL: EL GASTO PÚBLICO ESTÁ DISPARADO PERO NO SE INVIERTE

Nadal ha ahondado en su crítica a la gestión del Gobierno de Sánchez, "que nos dice que todo va bien y que España va como un cohete", para no afrontar problemas como "el deterioro del nivel de vida de las clases medias".

PUBLICIDAD

"Las familias pagan más por lo mismo y los salarios suben, sí, pero suben lo mismo que los precios o por debajo y al mismo tiempo nos están achicharrando a impuestos", ha argumentado.

Analizando la evolución del salario mediano español, el que percibe el trabajador situado en el centro de la distribución salarial, desde que gobierna Pedro Sánchez, ha establecido Nadal, "la cesta de la compra ha crecido un 40%, la inflación ha subido un 25% y, con la subida silenciosa de impuestos, la familia media española ha perdido entre un 3 y un 4% de poder adquisitivo. En vez de avanzar, retrocedemos", ha reprochado.

PUBLICIDAD

Así, el diagnóstico económico del responsable económico del PP pasa por asegurar que "nunca hemos pagado más impuestos, ni nos hemos endeudado más, nunca hemos recibido más fondos europeos y estamos a la cola en Europa en inversiones públicas".

En ese sentido, ha aludido al estado de las infraestructuras, diseñadas a su juicio para un país de 40 millones cuando España ya está en los 50 millones de habitantes: "Están las que dejaron los gobiernos del Partido Popular", ha defendido.

PUBLICIDAD

También ha mencionado el estado de saturación de la red eléctrica que tanto preocupa en Aragón para la llegada de muchas inversiones empresariales y ha recordado el apagón de hace un año. Además, cree que España "ha perdido" la alta velocidad, las interconexiones, y el estado de las carreteras. Y, sin embargo, ha lamentado, "el gasto público está en récord histórico".

El vicesecretario nacional de Economía y Desarrollo Sostenible del PP sostiene que "no es normal" que la prioridad de un Gobierno de la nación no sea realizar un esfuerzo inversor, como tampoco ve normal que el nivel de absentismo "esté en niveles récords y no se haga absolutamente nada", o que las pequeñas y medianas empresas "vivan asfixiadas" por la regulación "y el Gobierno no haga más que incrementar la regulación"

PUBLICIDAD

Por todo ello, Nadal ha definido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "no solo inoperante, sino activista en lo ideológico" llevando al BOE reglas y normas que "asfixian" a quienes tienen que crear empleo, también a los autónomos y las familias y a los jóvenes que no pueden comprar una vivienda y ven cómo tras sus esfuerzos en formación las retribuciones no son suficientes.

"Pero todo eso lo va a cambiar Alberto Núñez Feijóo cuando sean las próximas elecciones generales", ha advertido porque "e los peores momentos, en las peores crisis, los españoles nos llaman a través de las urnas para que recuperemos el país. Y lo vamos a volver a hacer", ha asegurado, comenzando por las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.