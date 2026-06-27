Muere ahogada una mujer de 80 años mientras se bañaba en una playa de Tarragona

Barcelona, 27 jun (EFE).- Una mujer de 80 años ha muerto ahogada este mediodía mientras se bañaba en la playa del Arquitecte, en L'Ampolla (Tarragona), según ha informado Protección Civil.

El aviso al teléfono de emergencias se ha recibido a las 13:12 horas, cuando varias personas han alertado de que habían sacado del agua a una bañista inconsciente, en una playa sin servicio de vigilancia.

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Hasta el lugar se han desplazado tres unidades terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han podido salvar la vida de la mujer, de nacionalidad española, pese a las maniobras de reanimación que le han practicado.

También han acudido al lugar cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales.

Con esta víctima, ya son cinco las personas fallecidas en las playas catalanas desde el inicio oficial de la campaña de verano, el pasado 15 de junio, de las que tres eran menores, que se ahogaron en una playa de Tarragona el viernes de la pasada semana. EFE

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