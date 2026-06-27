Morant anuncia que concurrirá a las primarias del PSPV para "ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha anunciado este sábado en el Comité Federal del PSOE, que tan pronto como se apruebe el calendario de primarias, al que se da luz verde hoy, tiene la intención de presentarse con el objetivo de ser "la primera presidenta de la Generalitat Valenciana" que salga de los comicios autonómicos, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.

Morant ha defendido que lo hace fundamentalmente "porque la gente necesita al PSOE", cree que puede ganar en la Comunitat Valenciana y, en especial, porque le "duelen" las políticas que PP y Vox están llevando a cabo en una autonomía, en la que ha hecho referencia a lo sucedido en la dana del 29 de octubre de 2024 y con las víctimas de la riada y a la situación de la educación pública y las protestas de los docentes de la enseñanza no universitaria.

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La dirigente del PSPV ha hecho una llamada a la "unidad" de los socialistas y a la necesidad de seguir gobernando en España porque "es la demostración de que hay un proyecto que no es como el de la derecha".

Precisamente, momentos antes de entrar al Comité Federal, Diana Morant insistía en esta idea y en que la sociedad "necesita" al Partido Socialista: "No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por la gente".

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"Los socialistas valencianos venimos a participar en el Comité Federal y como siempre, seguro que saldremos más fuertes, sobre todo, porque se constata que la sociedad nos necesita. La sociedad está viendo que su vida mejora cuando gobernamos los socialistas. Ahora mismo también estamos en los mejores datos de crecimiento y de economía para los ciudadanos y las ciudadanas", ha subrayado Morant.