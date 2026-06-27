Miles de personas reclaman en Gijón una ley LGTBI+ autonómica

Gijón 27 jun (EFE).- Miles de personas han participado este sábado en la manifestación convocada por la organización XEGA Astur con el lema ‘Nuestro orgullo es nuestra fuerza’ y que tuvo como principal demanda la aprobación de una ley autonómica que garantice los derechos del colectivo LGTBI+.

Precedida por una gran bandera con los colores del arco iris, la manifestación ha recorrido las calles de Gijón desde el Paseo de Begoña hasta la Plaza mayor y congrego a representantes partidos políticos como el PSOE, IU, Sumar y Podemos y de sindicatos como CC OO, UGT y CSI; entre otros.

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A lo largo del recorrido los manifestantes cantaron consignas como “Mañana Asturias será lesbiana” y “Asturias entera será bollera”, acompañados con el sonido de tambores, a la vez que han reivindicadon la libertad sexual y criticado a formaciones como Vox y el PP.

“Un año más volvemos a señalar la vergoña (vergüenza) de nuestra tierra, porque Asturias sigue arrastrando una deuda histórica al ser una de las dos comunidades autónomas, junto con Castilla y León, que no tiene una ley LGTBI+”, señalaba el comunicado leído frente al Ayuntamiento de Gijón.

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El colectivo ha criticado a diputados de la Junta General del Principado que “dilatan los plazos, dudan ante las presiones de la ultraderecha y guardan la ley en un cajón por cálculo político” en relación a la tramitación parlamentaria de la ley LGTBI+.

“Exigimos una ley autonómica ya, una ley que cuide de nuestras infancias, que respete a nuestros mayores, que proteja a las personas trans y que dote de recursos reales la lucha contra cualquier tipo de discriminación”, añade el texto.

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Destaca además que “el orgullo les molesta porque es subversivo, incontrolable y demuestra que en un mundo basado en el apoyo mutuo y el respeto a la diferencia no solo es posible sino que es mucho mejor”.

"Este año salimos a la calle bajo un grito claro y ro2tundo ‘Nuestra memoria es nuestra fuerza, una fuerza que nace desde la rabia, desde la disidencia y de todas y cada una de las luchas que sirven para crear espacios seguros y libres”, concluía el manifiesto.

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La manifestación por las calles de Gijón ha culminado la XIV edición de El Orgullín del Norte, el evento que arrancó ayer en las instalaciones del Camping Municipal de Deva con el izado de la bandera arcoiris por el coreógrafo Pablo Dávila como arranque un fin de semana festivo y reivindicativo. EFE

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