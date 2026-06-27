Marc Márquez, sexto en la 'sprint', contento con el resultado

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El vigente campeón del mundo Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) sexto por la penalización a su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaia, se ha mostrado contento con el resultado porque "antes de la carrera dije séptimo u octavo, porque pensaba jugármela con Acosta que está yendo muy rápido, pero creo que ha fallado".

Márquez señaló que "es lo que hay", y que espera un resultado semejante mañana porque "hay que aceptarlo e ir tirando", puesto que "hay que intentar gestionar de la mejor manera".

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Y explicó a los medios desplazados en Assen el porqué de sus razonamientos en que el TT de Assen es "un circuito donde se usa el máximo de fuerza, sobre todo en los cambios de dirección", y aunque dijo que él en la "frenada y recta" se siente bien, "se hacen muchos cambios de dirección sin acelerador".

Un dato importante pues con el acelerador se puede "acompañar la trazada con el motor y puedes facilitar los cambios por la inercia o derrapando con el trasero, y esto te puedes facilitar la vida, pero cuando son cambios de dirección, sobre todo de curva de izquierdas a derechas, sufro mucho".

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Reconoció no ser capaz de hacerlo porque "vengo de izquierdas y salto a derechas para frenar, y el cuerpo se me va para delante y cuando lo hice por instinto el viernes, me caí" recuerda un Marc Márquez que reconoce que ese incidente le dio "un toque de atención" pues en Assen hay "tres cambios de esos" en los que tiene que ir con cuidado. EFE