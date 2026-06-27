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Marc Cardona cierra su paso fugaz por el Andorra

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Andorra La Vella, 27 jun (EFE).- El delantero Marc Cardona cerró su paso fugaz por el Andorra, a donde llegó en el pasado mercado de invierno, y buscará una nueva aventura futbolística después de finalizar contrato.

El jugador, nacido hace 30 años en Lleida, llegó al Andorra a finales del mes de enero procedente de la UD Las Palmas y después de obtener la carta de libertad de los canarios. Firmó contrato hasta final de temporada con el Andorra, con el que solo ha jugado nueve partidos, 242 minutos, y marcó tres goles. Uno contra el Real Valladolid, otro con el Leganés y otro contra la UD Las Palmas, su ex-equipo.

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Marc Cardona se crió en el fútbol andaluz, pero destacó con la camiseta del Barça Atletic con 17 goles y un ascenso a segunda división. El atacante hizo carrera en el Eibar, Osasuna, Mallorca, el Go Ahead Eagles holandés y Las Palmas, equipo con el que jugó las últimas tres temporadas y media antes de llegar en enero al Andorra.

En total, Cardona ha jugado casi 109 partidos en la máxima categoría (85 en la liga española y 22 en los Países Bajos) y ha demostrado siempre una gran capacidad goleadora aunque no estuvo nada fino en su paso efímero por el Andorra.

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Está es la segunda baja confirmada del club del Principado después de la del delantero Manu Nieto que fichó por el Eldense.

1011857 EFE

vds/and/apa

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