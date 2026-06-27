Espana agencias

Los 'Socceroos' pierden a su 'recordman' Leckie y a Jacob Italiano

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- La selección australiana, que se enfrentará a Egipto en los dieciseisavos de final, no podrá contar lo que queda del Mundial 2026 con su 'recordman' de partidos jugados en fases finales Mathew Leckie ni con Jacob Italiano por lesión.

Sus bajas para lo que le quede de torneo a los 'Socceroos' ha sido confirmada por la delegación 'aussie', que acabó en la segunda plaza del grupo D tras Estados Unidos después de empatar a cero ante Paraguay en la última jornada.

PUBLICIDAD

"Desde Football Australia y los CommBank Socceroos queremos desearles a Jacob y Mathew una pronta recuperación y agradecerles su contribución durante la campaña", indicó la federación del país oceánico.

Mathew Leckie, que a sus 35 años estaba disputando su cuarta Copa del Mundo, se convirtió en el encuentro ante Estados Unidos en el jugador de la historia de Australia que ha disputado más partidos en fases finales mundialistas, con 11, al superar al guardameta del Levante Mathew Ryan.

PUBLICIDAD

El centrocampista de 25 años que milita en el Melbourne City, que como Italiano no pudieron disputar el encuentro ante Paraguay, se había recuperado de una operación a la que fue sometido en diciembre y se había ganado un puesto en la lista de convocados de Tony Popovic, pero sufrió una recaída en sus problemas de isquiotibiales en la segunda mitad del choque ante Estados Unidos de la que no ha podido recuperarse.

"Me da mucha pena por él", dijo Aziz Behich, compañero de Leckie en el Melbourne City, a los medios de comunicación. "Vi de primera mano este año lo que tuvo que hacer para volver a jugar con nosotros en el Melbourne City y luego lo que hizo en Sarasota (en la concentración previa", apuntó.

"Obviamente, es parte del fútbol. Todos lo lamentamos mucho porque queremos que se quede, porque sabemos lo que puede aportarnos como equipo. Incluso cuando no juega, su experiencia y presencia son importantes para muchos de los jugadores", dijo Behich sobre su compañero.

"Lo lamentamos muchísimo, pero así es el fútbol. Nos deseó lo mejor y dijo que nos acompañará. Es un tipo legendario y lo ha dado todo por estar aquí y ayudarnos", apuntó.

El defensa Jacob Italiano también se despide del Mundial después de haber sufrido una lesión en la ingle durante una sesión preparatoria previa al duelo ante Uruguay, todo un contratiempo para los 'Socceroos', pues había sido titular ante Turquía y Estados Unidos.

Australia superó la fase de grupos de un Mundial por tercera vez en su historia. Su primer reto es superar en Arlington (Texas) a Egipto y estar de nuevo en octavos, como en Alemania 2006 y Catar 2022, donde los a la postre campeones Italia (1-0) y Argentina (2-1) fueron sus verdugos en sendos partidos en los que rozó la prórroga. De hecho, la Azzurra le ganó con un tanto de penalti en la prolongación transformado por Francesco Totti y la Albiceleste gracias a la actuación del meta 'Dibu' Martínez.

Será la tercera vez que se encuentren australianos y egipcios, la prmera en un Mundial. La última ocasión que jugaron fue en un amistoso en El Cairo en noviembre de 2010, con triunfo de los 'faraones' por 3-0. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Todos los cortes de tráfico y restricciones en Madrid por el Orgullo 2026

Del domingo 28 de junio al domingo 5 de julio, en la ciudad se van a llevar a cabo medidas especiales en la circulación de los vehículos

Todos los cortes de tráfico y restricciones en Madrid por el Orgullo 2026

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El presunto autor, su pareja de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas que él mismo se ha provocado

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

Quemaduras, intoxicaciones y alteraciones neurológicas: los peligros para la salud de un incendio forestal

Sanidad publica su primera guía de recomendaciones sanitarias ante el fuego

Quemaduras, intoxicaciones y alteraciones neurológicas: los peligros para la salud de un incendio forestal

Haifaa al-Mansour, la mujer que cambió el cine de Arabia Saudí: “La vergüenza es un arma en Oriente Medio. Lo triste es que las mujeres acaben adoptando esa mentalidad”

La primera directora del país estrena este 26 de junio ‘La mujer sin nombre’, un thriller con el que vuelve a cuestionar el papel de las mujeres en la sociedad saudí

Haifaa al-Mansour, la mujer que cambió el cine de Arabia Saudí: “La vergüenza es un arma en Oriente Medio. Lo triste es que las mujeres acaben adoptando esa mentalidad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

ECONOMÍA

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

DEPORTES

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”