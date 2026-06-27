Los mejores floristas de España compiten por decorar jamones en Salamanca

Salamanca, 27 jun (EFE).- Los mejores floristas de España han competido esta mañana por decorar mesas con jamones en el Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca, una nueva estampa llena de creatividad y color en la última jornada del Campeonato de Arte Floral que acoge la ciudad desde el jueves y cuyo ganador se conocerá esta noche.

La actividad ha comenzado a primera hora de la mañana en el Patio de Escuelas, con el momento álgido desde el punto de vista visual a las 10 horas, mientras que a partir de mediodía la competición se ha trasladado al Palacio de Congresos, escenario de las últimas pruebas antes de la cena de clausura, el cóctel, el show floral y la proclamación del ganador sobre las 22:00 o 23:00 horas.

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Los mejores floristas conmemoraron este viernes con su arte e imaginación el V Centenario de la Escuela de Salamanca con una intervención conjunta con los estudiantes de la Escuela de Arte en la segunda jornada del Campeonato Mejor Artesano Florista 2026, que culmina este sábado tres días de demostración callejera de todo lo que se puede crear con flores.

Las estructuras, realizadas previamente por alumnado de la Escuela de Arte, representaban algunos de los grandes símbolos patrimoniales de la ciudad, como la rana de la Universidad, y sirvieron de base para que los floristas desarrollaran composiciones donde la escultura y las flores dialogaban en una misma obra, abierta al público durante toda la prueba.

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La competición, organizada por Interflora España, está integrada por floristas de diferentes puntos del país y convierte estos días Salamanca en la capital nacional de las flores con una programación abierta al público que combina espectáculo, creatividad, patrimonio, formación y competición de alto nivel.

Muchas de las creaciones realizadas, con un total de más de 5.000 flores, durante el certamen se repartirán posteriormente entre vecinos y visitantes, lo que hará que miles de flores salgan a las calles y lleguen a hogares, comercios y espacios públicos como recuerdo de una celebración que pretende acercar el arte floral a toda la ciudadanía. EFE

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