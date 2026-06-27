Espana agencias

Los Gay Games de Valencia empiezan con el desfile de las delegaciones y actuación musical

Guardar
Google icon

Valencia, 27 jun (EFE).- Los Gay Games XII Valencia 2026 se inauguraron esta sábado en el estadio Ciutat de València con una gala que arrancó con el tradicional desfile de las delegaciones internacionales participantes y una participación de representantes de grupos de folklore y danza valenciana acompañando la entrada de las delegaciones.

Más de 13.500 espectadores, según informó el Ayuntamiento de Valencia, acudieron a esta cita para dar la bienvenida a este acontecimiento de la diversidad y el deporte en la ciudad. Así, se dio el pistoletazo de salida a una semana en la que València acoge por primera vez esta cita internacional con más de cuarenta años de tradición.

PUBLICIDAD

Más de 10.200 deportistas de 81 nacionalidades distintas accedieron al terreno de juego del estadio precedidos por una representación de la cultura local, en un gesto simbólico del arraigo de los juegos y de bienvenida de la sociedad valenciana a todas las personas participantes.

A continuación, Choriza May, el Grup de Danses de Guadassuar y Soraya Atnelas dieron la bienvenida a las personas participantes y celebrar la inauguración de los juegos con actuaciones especiales. En la inauguración intervinieron una representación del Comité Organizador local para dar la bienvenida a la ciudad de Valencia,

PUBLICIDAD

“Las personas LGBTQIA+ pertenecemos al deporte, y el deporte nos pertenece tanto como a cualquier otra persona. Seamos referentes para las generaciones venideras y para quienes luchan ahora por que se reconozca su lugar en el deporte”, apuntó Jon Landa Diestro, miembro del equipo de GGVLC26.

Además, la ceremonia también contó con la intervención de los presidentes de la Federación Internacional de Gay Games, Jan Schneider y Sophia Goodner-Rodriguez, en unos discursos para hacer un reconocimiento a décadas de lucha por la igualdad y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.

La gala contaba en su cartel con las actuaciones musicales de Mónica Naranjo, Soraya Arnelas, Fruela, DJ Suri, Mia Collado y Loryrocks,, así como el Coro de Gay Games XII València 2026, compuesto en esta edición por el Cor a Cor de València y el Gay Men Chorus of Washington DC

Tampoco faltó el tradicional Rainbow Memorial Relay, un acto en el que se ha simbolizado la incorporación de Valencia como ciudad sede de los juegos a las anteriores ciudades anfitrionas en el recuerdo y homenaje a aquellas personas del colectivo que ya no están.

El evento se prolongara durante los próximos ocho días, del 27 de junio al 4 de julio, con un "espíritu" que combina "inclusión, respeto, diversidad y celebración", según la propia organización.

Cerca de 800 voluntarios ayudarán en estos Juegos que e tendrán 46 sedes en Valencia y su área metropolitana y que contarán con un programa de ocio paralelo que incluye un festival de bandas de música, uno de cine "queer" y otro de coros, entre otras propuestas.

Las primeras competiciones en ponerse en marcha serán el triatlón, que será la única de este sábado, lucha, voleibol, natación, waterpolo, baloncesto, tenis de mesa y artes marciales. Hay, además, dos disciplinas de exhibición: pilota valenciana y colpbol.

El 4 de julio las competiciones en aguas abiertas y el Medio Maratón y el Maratón cerrarán las competiciones junto con las últimas partidas de petanca y los últimos encuentros de hockey hierba. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

La oferta por 825.000 euros en la comarca del Priorat reaviva la comparación entre el mercado inmobiliario del campo y la ciudad

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

La Unidad Militar de Emergencias de España rescata con vida a una persona tras 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

El operativo español, desplegado en La Guaira, logra localizar y rescatar al superviviente casi tres días después del doble seísmo

La Unidad Militar de Emergencias de España rescata con vida a una persona tras 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

La finca de Mallorca en la que han veraneado Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo está en venta por 75 millones de euros

La casa de 29 habitaciones, jacuzzi y pista privada ha recibido a otros famosos como Pilar Rubio y Sergio Ramos

La finca de Mallorca en la que han veraneado Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo está en venta por 75 millones de euros

Los españoles fallecidos por el terremoto de Venezuela suben a seis, mientras se mantienen los 133 desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores también destaca que hay 14 personas localizadas, pero sepultadas bajo escombros

Los españoles fallecidos por el terremoto de Venezuela suben a seis, mientras se mantienen los 133 desaparecidos

Tres trucos de un experto para que tu perro no tenga miedo a ir al veterinario: “Tienes que saber leer estas señales”

Aprender a leer el lenguaje corporal del perro y aplicar refuerzo positivo son claves para reducir su aprensión

Tres trucos de un experto para que tu perro no tenga miedo a ir al veterinario: “Tienes que saber leer estas señales”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unidad Militar de Emergencias de España rescata con vida a una persona tras 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

La Unidad Militar de Emergencias de España rescata con vida a una persona tras 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

ECONOMÍA

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

“El café cuesta 20 céntimos y se vende a 5 euros”: el camarero de un hotel de Ibiza es despedido tras quejarse en TikTok de los altos precios que cobra a los clientes

Una trabajadora lleva a una empresa de congelados a los tribunales y alega que su vida peligró por el frío en el puesto

DEPORTES

KQ, el aficionado más fiel en el Mundial 2026: “Duermo en el coche porque es la única manera de seguir a Argentina sin arruinarme”

KQ, el aficionado más fiel en el Mundial 2026: “Duermo en el coche porque es la única manera de seguir a Argentina sin arruinarme”

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Las luces y sombras de España en la fase de grupos del Mundial 2026: mucha posesión, pocos goles y una tarea pendiente

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo