Los Gay Games de Valencia empiezan con el desfile de las delegaciones y actuación musical

Valencia, 27 jun (EFE).- Los Gay Games XII Valencia 2026 se inauguraron esta sábado en el estadio Ciutat de València con una gala que arrancó con el tradicional desfile de las delegaciones internacionales participantes y una participación de representantes de grupos de folklore y danza valenciana acompañando la entrada de las delegaciones.

Más de 13.500 espectadores, según informó el Ayuntamiento de Valencia, acudieron a esta cita para dar la bienvenida a este acontecimiento de la diversidad y el deporte en la ciudad. Así, se dio el pistoletazo de salida a una semana en la que València acoge por primera vez esta cita internacional con más de cuarenta años de tradición.

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Más de 10.200 deportistas de 81 nacionalidades distintas accedieron al terreno de juego del estadio precedidos por una representación de la cultura local, en un gesto simbólico del arraigo de los juegos y de bienvenida de la sociedad valenciana a todas las personas participantes.

A continuación, Choriza May, el Grup de Danses de Guadassuar y Soraya Atnelas dieron la bienvenida a las personas participantes y celebrar la inauguración de los juegos con actuaciones especiales. En la inauguración intervinieron una representación del Comité Organizador local para dar la bienvenida a la ciudad de Valencia,

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“Las personas LGBTQIA+ pertenecemos al deporte, y el deporte nos pertenece tanto como a cualquier otra persona. Seamos referentes para las generaciones venideras y para quienes luchan ahora por que se reconozca su lugar en el deporte”, apuntó Jon Landa Diestro, miembro del equipo de GGVLC26.

Además, la ceremonia también contó con la intervención de los presidentes de la Federación Internacional de Gay Games, Jan Schneider y Sophia Goodner-Rodriguez, en unos discursos para hacer un reconocimiento a décadas de lucha por la igualdad y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.

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La gala contaba en su cartel con las actuaciones musicales de Mónica Naranjo, Soraya Arnelas, Fruela, DJ Suri, Mia Collado y Loryrocks,, así como el Coro de Gay Games XII València 2026, compuesto en esta edición por el Cor a Cor de València y el Gay Men Chorus of Washington DC

Tampoco faltó el tradicional Rainbow Memorial Relay, un acto en el que se ha simbolizado la incorporación de Valencia como ciudad sede de los juegos a las anteriores ciudades anfitrionas en el recuerdo y homenaje a aquellas personas del colectivo que ya no están.

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El evento se prolongara durante los próximos ocho días, del 27 de junio al 4 de julio, con un "espíritu" que combina "inclusión, respeto, diversidad y celebración", según la propia organización.

Cerca de 800 voluntarios ayudarán en estos Juegos que e tendrán 46 sedes en Valencia y su área metropolitana y que contarán con un programa de ocio paralelo que incluye un festival de bandas de música, uno de cine "queer" y otro de coros, entre otras propuestas.

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Las primeras competiciones en ponerse en marcha serán el triatlón, que será la única de este sábado, lucha, voleibol, natación, waterpolo, baloncesto, tenis de mesa y artes marciales. Hay, además, dos disciplinas de exhibición: pilota valenciana y colpbol.

El 4 de julio las competiciones en aguas abiertas y el Medio Maratón y el Maratón cerrarán las competiciones junto con las últimas partidas de petanca y los últimos encuentros de hockey hierba. EFE

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