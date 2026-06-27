Las posibilidades de Escocia, casi nulas

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Cada jornada que pasa es peor para Escocia, aferrado sólo a las matemáticas y a resultados de terceros para poder conseguir en Estados Unidos, Canadá y México 2026, por primera vez en su historia, el acceso a las eliminatorias en una fase final de un Mundial.

La derrota contra Brasil por 3-0 en su último encuentro de la fase de grupos dejaron complicada su clasificación. Pero después todo lo que podía salir mal, salio peor y casi ningún marcador le benefició.

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Los porcentajes han caído en picado y ahora su eliminación es casi un hecho. Según las estadísticas, el conjunto de Steve Clarke solo cuenta con un 0,07 por ciento de posibilidades de ser uno de los ocho mejores terceros.

Ahora, tras los partidos del viernes, Escocia está fuera de ese top 8 y necesita resultados y condiciones que son una lotería. El plantel de Clarke, que solo ha sido capaz de ganar a Haití (1-0) y después perdió contra Marruecos (1-0) y Brasil (3-0), hace las maletas y prepara su vuelta a Glasgow.

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Esos tres goles encajados contra el combinado de Carlo Ancelotti van a condenar a Escocia, con un -3 en la clasificación de terceros que tiene ya como clasificadas a suecia, Ecuador, Bosnia Herzegovina, Paraguay y Senegal y, casi, a Irán. El conjunto escocés es décimo. Necesita una serie de combinaciones que provoque que al menos dos de los equipos nacionales que tienen que jugar aún, encajen goles.

Escocia necesita que Austria, en el Grupo J, gane a Argelia por dos goles o más, que Ghana, en el Grupo L, se imponga a Croacia por tres tantos o más y que, en el Grupo K, uzbekistán gane o empate con RD Congo. Si algo de esto no ocurre, la selección escocesa volverá a casa.

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El maleficio se prolonga para Escocia en el Mundial 2026. La inclusión de más selecciones en la fase final y la puesta en escena de una eliminatoria de dieciseisavos no ha cambiado la historia de este equipo nacional que nunca ha sido capaz de atravesar la fase de grupos.

Escocia posee un récord negativo en los Campeonatos del Mundo. Nueve participaciones en fases finales y otras tantas eliminaciones en el primer tramo, antes de las eliminatorias. La tartan Army no avanzó en Suiza 1954, Suecia 1958, Alemania 1974, Argentina 1978, España 1982, México 1986, Italia 1990, Francia 1998 y Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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La selección escocesa permanece oficialmente aún en la Copa del Mundo pero este sábado, cuando se complete la tercera jornada en todos los grupos, emprenderá la marcha sin haber logrado su objetivo ni roto el maleficio. EFE