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Las peñas de Pamplona condenan "cualquier agresión sexista" que se produzca en Sanfermines

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Pamplona, 27 jun (EFE).- La Federación de Peñas de Pamplona ha manifestado este sábado su "más firme condena" ante cualquier agresión sexista que pueda producirse en los próximos Sanfermines, que comenzarán el 6 de julio.

Lo ha hecho en una concentración organizada con motivo del Día de las peñas de Pamplona, en la que la presidenta de la federación, Rakel Arjol, y el vicepresidente, Rafa Gorria, han leído un comunicado.

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"Desde la Federación de Peñas de Pamplona queremos mostrar nuestra más firme condena ante cualquier agresión sexista que pueda producirse durante estos Sanfermines", afirma el texto.

Añade que los Sanfermines "deben ser un espacio de encuentro, alegría, convivencia y libertad".

"Una libertad que solo es real cuando todas las personas pueden disfrutar de las fiestas sin miedo, sin acoso y sin violencia", subraya.

"Cada agresión sexista es un ataque contra la dignidad, la libertad y los derechos de las mujeres. No es un hecho aislado ni un problema individual: es una expresión de una desigualdad que sigue presente en nuestra sociedad y que debemos combatir de manera colectiva", asegura.

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Uno de los fragmentos leídos por Gorria indica: "Como hombres, también queremos dirigir unas palabras de autocrítica y responsabilidad".

"La violencia machista no es únicamente un problema de quienes la sufren; es un problema que interpela directamente a los hombres. Debemos cuestionar comportamientos, actitudes y complicidades que durante demasiado tiempo han sido normalizadas o silenciadas", recalca.

Añade que "no basta con no agredir", sino que "deben implicarse activamente, rechazar cualquier conducta sexista, señalarla cuando se produzca y contribuir a construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad".

"El silencio nunca puede ser una opción", se asevera.

Desde la Federación de Peñas se reafirma "su compromiso con unos Sanfermines libres de agresiones sexistas", y también se señala que seguirá colaborando con las instituciones, colectivos y agentes sociales "para fomentar la prevención, la sensibilización y el apoyo a las mujeres agredidas".

"Queremos trasladar toda nuestra solidaridad y cercanía a las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de agresión o acoso. No están solas. Pamplona y sus peñas deben ser una red de apoyo y de respuesta firme frente a cualquier violencia machista", se transmite.

Además, se hace un llamamiento "a toda la ciudadanía, a quienes participan en las fiestas, a las peñas y a las personas que visitan" la ciudad.

"La responsabilidad de construir unas fiestas seguras e igualitarias es de todas y todos. Pero especialmente los hombres debemos asumir nuestra parte, revisar nuestros comportamientos y ser parte activa de la solución", se subraya.

"Ante cualquier agresión sexista: tolerancia cero. Porque queremos unos Sanfermines libres, seguros e igualitarios. Porque el respeto no es una opción, es una obligación. Ni una agresión sin respuesta", concluye el texto. EFE

(foto)

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