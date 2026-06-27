Espana agencias

Las "Finstas", el refugio digital de los jóvenes para expresarse sin filtros

Guardar
Google icon

Fátima Moyano

Málaga, 27 jun (EFE).- Las llamadas "Finstas", cuentas secundarias de la red social Instagram, se extienden entre los jóvenes, que encuentran en ellas un espacio más privado donde expresarse con más libertad que en sus perfiles principales, en los que tienen contenido visible para familiares y un amplio círculo de amigos.

PUBLICIDAD

Lejos de utilizarse para fines engañosos, muchos usuarios crean cuentas secundarias para compartir contenidos, como fotos o vídeos sin filtros, destinados a su circulo más cercano, mientras reservan su cuenta principal para una imagen más cuidada y pública.

Según Plácido Sierra, profesor afiliado a la Universidad de Málaga, estas cuentas son una respuesta a la presión social y a la dinámica de "encajar dentro de un molde", lo que lleva a los usuarios a gestionar quién ve su contenido y qué contenido les apetece publicar.

PUBLICIDAD

Entre las principales razones que hacen que los jóvenes tengan una cuenta secundaria, el experto ha destacado a EFE la posibilidad de expresarse de una manera más fluida sin ser juzgado por los estereotipos o las normas estándar que se establecen en redes sociales, así como decidir qué personas pueden acceder a este contenido.

Entre los beneficios de estas cuentas, Sierra ha expuesto mayor libertad de expresión, el refuerzo de los vínculos con usuarios cercanos y encontrar espacios donde se pueda desarrollar libremente la propia identidad.

No obstante, también advierte de los riesgos que tiene generar una cuenta con un carácter "ilusorio", ya que puede dar pie a que se pierda el control de la privacidad, además de que tener una sobreexposición de las redes sociales puede llegar a afectar a la salud mental o incluso perjudicar las relaciones sociales.

Estas cuentas tienen pocos seguidores, los más cercanos, en torno a 30 o 50, y las suelen usar más los jóvenes cuando empiezan a crearse un perfil de Instagram, en un rango de 16 a 21 años, ha explicado a EFE la 'social media manager' Natalia Bello.

Ha destacado que Instagram es una red social muy estética, por lo que muchas personas quieren mostrar vidas perfectas que realmente no corresponden a la realidad y ha incidido en que la gente utiliza estos perfiles para tener más naturalidad.

Bello ha considerado que estas cuentas representan para los jóvenes desconexión para ser uno mismo, poder mostrar lo que ellos quieran sin complejos y perder el miedo a la exposición, y ha añadido que "para ellos es un desahogo porque es su manera de desconectar".

La especialista en redes sociales Puri Vicente Calderón ha explicado que los jóvenes asumen que su privacidad es más importante que otras cosas y no publican tanto como la generación anterior.

Esto se debe a que son una generación que ha visto lo que conlleva exponerse en redes sociales, siendo mucho más cautos por el 'bullying', el acoso y el trato con extraños.

 A día de hoy, casi todos los jóvenes tienen varias cuentas en redes sociales y las utilizan de diferente manera, según con quién quieren relacionarse, ya que para ellos las redes sociales no son un canal de publicación, son un sitio donde pueden socializar, ha añadido. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Haifaa al-Mansour, la mujer que cambió el cine de Arabia Saudí: “La vergüenza es un arma en Oriente Medio. Lo triste es que las mujeres acaben adoptando esa mentalidad”

La primera directora del país estrena este 26 de junio ‘La mujer sin nombre’, un thriller con el que vuelve a cuestionar el papel de las mujeres en la sociedad saudí

Haifaa al-Mansour, la mujer que cambió el cine de Arabia Saudí: “La vergüenza es un arma en Oriente Medio. Lo triste es que las mujeres acaben adoptando esa mentalidad”

Fin de semana de temperaturas muy altas y tormentas aisladas: la Aemet pone en alerta a seis comunidades autónomas

Tras la ola de calor, vuelven a subir los termómetros en buena parte del país, con valores que pueden llegar a los 38 grados

Fin de semana de temperaturas muy altas y tormentas aisladas: la Aemet pone en alerta a seis comunidades autónomas

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

En el partido más violento del campeonato, la selección de De la Fuente se impuso a la Celeste por un error del portero rival

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

Embalses España: la reserva de agua bajó este sábado 27 de junio

La reserva de agua en el país bajó en un -1,35 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Embalses España: la reserva de agua bajó este sábado 27 de junio

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 27 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 27 de junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

ECONOMÍA

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

DEPORTES

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo