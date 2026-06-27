Las "Finstas", el refugio digital de los jóvenes para expresarse sin filtros

Fátima Moyano

Málaga, 27 jun (EFE).- Las llamadas "Finstas", cuentas secundarias de la red social Instagram, se extienden entre los jóvenes, que encuentran en ellas un espacio más privado donde expresarse con más libertad que en sus perfiles principales, en los que tienen contenido visible para familiares y un amplio círculo de amigos.

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Lejos de utilizarse para fines engañosos, muchos usuarios crean cuentas secundarias para compartir contenidos, como fotos o vídeos sin filtros, destinados a su circulo más cercano, mientras reservan su cuenta principal para una imagen más cuidada y pública.

Según Plácido Sierra, profesor afiliado a la Universidad de Málaga, estas cuentas son una respuesta a la presión social y a la dinámica de "encajar dentro de un molde", lo que lleva a los usuarios a gestionar quién ve su contenido y qué contenido les apetece publicar.

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Entre las principales razones que hacen que los jóvenes tengan una cuenta secundaria, el experto ha destacado a EFE la posibilidad de expresarse de una manera más fluida sin ser juzgado por los estereotipos o las normas estándar que se establecen en redes sociales, así como decidir qué personas pueden acceder a este contenido.

Entre los beneficios de estas cuentas, Sierra ha expuesto mayor libertad de expresión, el refuerzo de los vínculos con usuarios cercanos y encontrar espacios donde se pueda desarrollar libremente la propia identidad.

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No obstante, también advierte de los riesgos que tiene generar una cuenta con un carácter "ilusorio", ya que puede dar pie a que se pierda el control de la privacidad, además de que tener una sobreexposición de las redes sociales puede llegar a afectar a la salud mental o incluso perjudicar las relaciones sociales.

Estas cuentas tienen pocos seguidores, los más cercanos, en torno a 30 o 50, y las suelen usar más los jóvenes cuando empiezan a crearse un perfil de Instagram, en un rango de 16 a 21 años, ha explicado a EFE la 'social media manager' Natalia Bello.

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Ha destacado que Instagram es una red social muy estética, por lo que muchas personas quieren mostrar vidas perfectas que realmente no corresponden a la realidad y ha incidido en que la gente utiliza estos perfiles para tener más naturalidad.

Bello ha considerado que estas cuentas representan para los jóvenes desconexión para ser uno mismo, poder mostrar lo que ellos quieran sin complejos y perder el miedo a la exposición, y ha añadido que "para ellos es un desahogo porque es su manera de desconectar".

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La especialista en redes sociales Puri Vicente Calderón ha explicado que los jóvenes asumen que su privacidad es más importante que otras cosas y no publican tanto como la generación anterior.

Esto se debe a que son una generación que ha visto lo que conlleva exponerse en redes sociales, siendo mucho más cautos por el 'bullying', el acoso y el trato con extraños.

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A día de hoy, casi todos los jóvenes tienen varias cuentas en redes sociales y las utilizan de diferente manera, según con quién quieren relacionarse, ya que para ellos las redes sociales no son un canal de publicación, son un sitio donde pueden socializar, ha añadido. EFE

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