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La UME rescata en Venezuela a una persona que llevaba casi 72 horas bajo los escombros

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Madrid, 27 jun (EFE).- Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) presentes en Venezuela han rescatado con vida este sábado a una persona que había permanecido casi 72 horas atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por lo terremotos del pasado día 24.

Según ha informado el Ministerio de Defensa, el rescate se ha producido en la zona residencial Vistamar de La Guaira, al norte de la capital, Caracas, que es una de las más afectadas por estos terremotos.

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Esa es la zona elegida por los 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Venezuela para participar en el operativo de emergencia desplegado para trabajar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.

Este rescate se suma a los tres, una persona mayor y sus dos nietos, efectuados por el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) entre los escombros de otro edificio derrumbado, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

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Venezuela vive este sábado horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos. EFE

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