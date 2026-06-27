La final entre Zizou Bergs y Ugo Humbert, pospuesta al domingo

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- La final del torneo de Eastbourne entre el belga Zizou Bergs y el francés Ugo Humbert, suspendida por la lluvia en el cuarto juego del primer set, se disputará definitivamente este domingo.

El partido, que se detuvo con 2-1 y 30-15 para el tenista galo, con el saque a favor del belga, cuando solo se había jugado un cuarto de hora, no se pudo reanudar. La lluvia irrumpió en varias ocasiones y la organización decidió suspender el choque este sábado y aplazar la final al domingo.

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Bergs y Humbert, que se jugarán el título del torneo de Easbourne, sobre hierba, se enfrentarán pocos días después, en la primera ronda de Wimbledon tal y como deparó el sorteo del tercer Grand Slam del curso. EFE