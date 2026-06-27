La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en puntos de Navarra y Zaragoza

Zaragoza, 27 jun (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en puntos de la Comunidad Foral de Navarra y en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza) durante la tarde de este sábado.

El anuncio de la CHE se produce como consecuencia de los avisos amarillos establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el pronóstico de lluvias intensas y tormentas que podrían dejar cantidades próximas a 15-20 litros por metro cuadrado en una hora, ha informado el organismo regulador.

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Desde la confederación han recomendado a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Aemet y en el SAIH Ebro y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil. EFE