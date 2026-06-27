La ausencia de Iván Romeo abre una igualada lucha por el título de campeón élite en ruta

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- La baja de Iván Romeo (Movistar) por un proceso gripal obliga a buscar un sucesor en el trono en ruta élite masculino de los Campeonatos de España, que se pone en juego este domingo en Sabiñánigo (Huesca) con muchos candidatos potenciales.

El pasado miércoles, el equipo Movistar anunció que Iván Romeo se perdería los Campeonatos de España y el Tour de Francia, ya que todavía estaba recuperándose del proceso gripal que le obligó a abandonar el Tour Auvernia-Ródano-Alpes. "Os podéis imaginar lo duro que ha sido tomar esa decisión después de todo el año centrado en eso", dijo el vallisoletano en un vídeo compartido en redes sociales.

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Sin embargo, la ausencia del vigente campeón no deja al equipo Movistar sin efectivos, ni mucho menos. En primer lugar, el oscense Pablo Castrillo, que ya brilló en la contrarreloj de estos Nacionales para hacerse con el título. También estará Raúl García Pierna, quinto en esa crono y que esta temporada se impuso en una etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana.

A su lado correrán hombres como Roger Adrià (bronce en 2025), Carlos Canal, Iván García Cortina, Juanpe López, Jorge Arcas o Javier Romo. Los telefónicos contarán con prácticamente un equipo completo de nivel World Tour para que el título de campeón de España se quede dentro de su estructura.

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Álex Aranburu, el ganador de la edición de 2024 y tres veces bronce, intentará hacerse con el título de nuevo. Sus compañeros en el Cofidis Ion Izagirre y Sergio Samitier aportarán también su experiencia y podrían dar la sorpresa.

En el equipo Pinarello Q36.5 también hay grandes esperanzas. Después del buen papel de Xabier Mikel Azparren en la contrarreloj, en la que fue segundo a apenas 4 segundos de Castrillo, sus compañeros David de la Cruz (cuatro contra el crono) y Marcel Camprubí llegan a Sabiñánigo con buenas piernas.

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Además, aunque destaque por su juventud, el trío de corredores del UAE Team Emirates, formado por Igor Arrieta, Pablo Torres y Adrià Pericas, es otro de los contendientes más duros. Torres fue bronce en la contrarreloj, Arrieta viene de ganar una etapa en el Giro de Italia y Pericas, con apenas 20 años, podría ser un gregario de lujo para ambos.

Por su parte, los equipos españoles de nivel Pro Team querrán dar una buena imagen en la competición de casa. Con ese objetivo llegan Caja Rural, liderado por un Fernando Barceló que fue segundo en 2025, Euskaltel Euskadi, Kern Pharma y Burgos BH, con el doble campeón Jesús Herrada en sus filas.

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Las carreras en ruta se articulan en torno a un circuito de 26,5 kilómetros con 445 metros de desnivel acumulado, que pasa por Sabiñánigo, Larrede y Sanegüe. El mayor desafío es la subida a Latas (3,3 kilómetros al 4,8 %). Los hombres élite tendrán por delante un tramo de apertura y después cinco vueltas, hasta completar 211 kilómetros con 3.160 metros de desnivel. EFE