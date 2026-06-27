José León extiende su compromiso con el Tenerife por dos temporadas más

Santa Cruz de Tenerife, 27 jun (EFE).- El Tenerife ha hecho oficial este sábado la renovación del central madrileño José León, que extenderá su compromiso por dos temporadas más con la entidad blanquiazul, a la que llegó hace cinco años, en junio de 2021.

León es uno de los jugadores de la actual plantilla que ya ha defendido los colores del representativo en Segunda División, a la que vuelve tras un largo pero efectivo año en Primera Federación, logrando el objetivo colectivo de regresar inmediatamente al fútbol profesional desde que se certificó el descenso de categoría en la 2024/25.

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El central zurdo, durante los cinco cursos ha estado en la isla, ha alcanzado los 150 partidos como tinerfeñista, siendo una pieza importante del esquema de Álvaro Cervera y un habitual en el once del Tenerife a lo largo de los años de su experiencia en el archipiélago.

"El CD Tenerife se muestra muy satisfecho de poder seguir contando con el trabajo y la profesionalidad de José León", reza el comunicado oficial del club, en el que también le desean "la mejor de las suertes en la segunda categoría del fútbol español".

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Esta renovación supone el tercer movimiento del mercado estival por parte del CD Tenerife, tras anunciar el fichaje del artillero esloveno Martin Pecar y la cesión al CD Lugo del centrocampista andaluz, Alberto Ulloa, para la próxima temporada 2026/27. EFE

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