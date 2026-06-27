Javier Padrón y su 'Eurofrits' mantienen el liderato en el Europeo de J80

Bilbao, 27 jun (EFE).- El 'Eurofrits & Aviko NWF' del canario Javier Padrón, campeón de España y triple campeón mundial, mantiene la primera posición en el Campeonato de Europa de J80 que se disputa en aguas de Getxo (Bizkaia) a falta de las tres últimas regatas que se disputarán el domingo.

La unidad del Real Club Marítimo de Santander sigue liderando la clasificación, con 12 puntos, aunque muy presionada por el CV Ailee-Ecole Navale francés de Pierre Laouenan, que tiene 13, después de la descalificación de Padrón en la tercera y última regata del día debido a una salida prematura.

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En una jornada complicada para la navegación, dominada por vientos suaves el noroeste y del norte, la tercera plaza de la general provisional es para el cántabro 'Fredo La Estrella del Norte' de otro campeón mundial, Pichu Torcida, aunque ya muy alejado de la cabeza (22 puntos).

El 'Avator' de Jaime Piris (RCM Santander) y el francés 'Dentaliassit' de Simon Moriceau (APCC Nantes) completan las cinco primeras posiciones de este Europeo organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club. EFE

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ibn/apa