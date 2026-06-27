Isaac Nogués se despide del Valencia "agradecido" tras una temporada "personal difícil"

Valencia, 27 jun (EFE).- El escolta catalán del Valencia Basket Isaac Nogués se despidió este sábado del club valenciano con un mensaje en redes sociales en el que aseguró que se marcha "feliz" y "agradecido" de haber formado parte de una "plantilla y de una temporada histórica" pero "complicada a nivel personal".

Nogués comentó que deja el club "feliz" por sus compañeros y "feliz por la afición", a la vez que agradeció "a la gente de Valencia" todo "el cariño". "Difícil de explicar con palabras lo agradecido que estoy en una temporada complicada a nivel personal", comentó. El jugador ha contado poco en los planes de Pedro Martínez.

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Además, el jugador de Badalona dio las "gracias al club y todo lo que forma parte de él por la confianza y la ayuda diaria" que ha recibido durante su estancia en el club valenciano.

También agradeció a sus compañeros por "hacerlo tan fácil, ser grandes personas" y regalarle "estas experiencias".

Isaac Nogués deja el club pese a que en su momento el Valencia anunció un contrato con el jugador hasta junio de 2027. EFE