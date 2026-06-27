Interceptados 60 inmigrantes llegados en cuatro pateras a Ibiza y Formentera

(Actualiza la PM6008 con dos nuevas pateras llegadas a Formentera)

Ibiza, 27 jun (EFE).- Un total de 60 migrantes de origen magrebí han sido interceptados este sábado tras llegar en cuatro pateras, una a Ibiza y tres a Formentera, según ha informado la Delegación de Gobierno de Baleares.

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El primer grupo de 13 personas ha sido localizado a las 1:47 horas en Cala Tarida, en la isla de Ibiza.

La intervención ha contado con la Guardia Civil de Sant Josep y Sant Antoni, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y la Policía Local de Sant Josep.

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El segundo grupo, de 16 migrantes, ha sido localizado a las 2:40 horas en las inmediaciones del Hotel Riu Palace La Mola, ubicado en la playa de Migjorn, en Formentera.

A las 08:00 horas se ha interceptado al tercer grupo, con 16 personas en la línea de costa en zona del Pilar de la Mola de la pitiusa menor.

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En la misma isla, el cuarto ha sido localizado a las 08:20 horas con 15 personas en la zona en la costa de s'Estufador.

La Guardia Civil de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) han estado a cargo de las intervenciones en la pitiusa menor.

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Con las cuatro barcas registradas este sábado, en lo que va de año han llegado 2.573 migrantes a bordo de 136 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 arribaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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