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Gibraltar celebra salir de la lista de paraísos fiscales en la que ha estado 35 años

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Algeciras (Cádiz), 27 jun (EFE).- Gibraltar ha celebrado la publicación, este sábado, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de la orden ministerial de Hacienda que saca al Peñón de la lista de paraísos fiscales, en la que ha figurado 35 años.

En una nota de prensa, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, afirma que es "algo que se debería haber producido hace mucho tiempo".

"Por fin se ha corregido una injusticia histórica de más de 30 años. El resultado significará mucho para muchas personas con intereses transfronterizos, empresas, trabajadores y quienes tienen segundas residencias en España", añade.

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Gibraltar figuraba en la lista española desde 1991.

La exclusión de la lista se produce a raíz del Acuerdo Internacional sobre Fiscalidad y Protección de los Intereses Financieros entre el Reino Unido y España en relación con Gibraltar, conocido como el Tratado Fiscal, que se firmó en 2019 y entró en vigor en marzo de 2021, explica Gibraltar en la nota de prensa.

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La exclusión de Gibraltar surtirá efecto legal al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. EFE

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