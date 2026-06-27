Gamarra afirma que el Gobierno está centrado en "intentar tapar la corrupción" del PSOE

Pamplona, 27 jun (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este sábado que el Gobierno central está centrado en "intentar tapar la corrupción" del PSOE.

"Esto es lo que denunciamos, ese abandono a los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque en lo que se está centrando es en intentar tapar la corrupción del Partido Socialista", ha declarado Gamarra desde Tudela (Navarra).

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Ha asegurado, en referencia a las fuerzas de seguridad, que "proteger a quienes nos protegen" es también "una prioridad" del PP "ante el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez, de Marlaska (ministro del Interior) y del Gobierno de (la presidenta de Navarra, María) Chivite".

"Este abandono no es casual. Es la consecuencia de estar dando protección al final a organizaciones criminales", ha comentado.

"Estamos viendo que les preocupa mucho más proteger a todas esas organizaciones criminales que están siendo investigadas por parte de los tribunales", ha incidido, y ha añadido que desde el Gobierno de España también han estado "más preocupados" en "perseguir a jueces, a fiscales, policías y guardias civiles que de proteger a la sociedad".

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Ha añadido que si se habla de "esa famosa cloaca que está investigando la Audiencia Nacional, quien la ha impulsado, presuntamente, habría sido el propio Partido Socialista, quien la ha dotado presuntamente de una organización y de una financiación y de una coordinación para perseguir a jueces, a fiscales, a servidores públicos con el único objetivo de obstaculizar investigaciones que tienen como objetivo investigar la corrupción del Partido Socialista".

Gamarra también ha pedido el cese "inmediato" y dimisión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

"Ayer quedó confirmado ante la Audiencia Nacional por las declaraciones de testigos altamente cualificados, como son mandos de la UCO, que ha mentido, y les mintió a ellos, nos mintió a todos en el Senado y, evidentemente, miente por algo, que es lo que nos tiene que preocupar para pedir su cese y su dimisión", ha transmitido.

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Por otro lado, ha lanzado "un abrazo a toda la comunidad venezolana que vive con absoluta angustia los efectos de ese terremoto".

"Nuestra solidaridad y la necesidad de que desde España les traslademos también toda la ayuda posible, la ayuda desde la UME, pero la ayuda también desde el punto de vista económico que tendremos que abordar los próximos meses y años para ayudarles a reconstruir no solo sus viviendas, sino también para reconstruir su democracia", ha apuntado. EFE

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