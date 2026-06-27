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El TAD anula las sanciones a tres clubes segovianos por el conflicto de la Superliga

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Segovia, 27 jun (EFE).- El Tribunal Administrativo del Deporte ha estimado los recursos presentados por el CD Valverde, el CD Segosala y el CD San Cristóbal y ha anulado las sanciones que la Federación Española de Fútbol les impuso por su vinculación con la Superliga Segoviana, al apreciar que el tipo disciplinario empleado para imponer las sanciones no resultaba de aplicación al fútbol sala.

La resolución supone un giro en uno de los conflictos deportivos más relevantes vividos en Castilla y León durante la última temporada, después de que los tres clubes fueran expulsados de las competiciones nacionales en las que militaban al entender la RFEF que habían incumplido la normativa al mantener equipos vinculados a una competición no federada.

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El TAD fundamenta su decisión en la vulneración del principio de tipicidad al concluir que la infracción aplicada carecía de cobertura normativa en el ámbito del fútbol sala. En consecuencia, deja sin efecto las resoluciones recurridas, sin que la sanción pueda mantenerse sobre esa base jurídica.

El conflicto se remonta al pasado año, cuando numerosos clubes segovianos impulsaron la creación de la Superliga Segoviana como alternativa a las competiciones organizadas por la Federación de Castilla y León de Fútbol, tanto en el ámbito del fútbol como del fútbol sala.

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Posteriormente, la Territorial promovió diversos expedientes disciplinarios al entender que algunos clubes federados mantenían equipos participando en esa competición a través de entidades distintas, lo que derivó en sanciones asumidas posteriormente por la RFEF en el ámbito nacional.

Las resoluciones disciplinarias comportaron la exclusión inmediata de los equipos afectados de las competiciones nacionales, además de sanciones económicas y deportivas, lo que motivó la presentación de recursos por parte de los clubes que terminaron llegando al Tribunal Administrativo del Deporte.

Tras conocerse la resolución del TAD, el CD Valverde, el CD Segosala y el CD San Cristóbal han difundido un comunicado conjunto en el que expresan su "satisfacción" por una decisión que, a su juicio, reconoce que las sanciones "carecían del necesario respaldo jurídico".

Los tres clubes señalan que desde el inicio del procedimiento han defendido su posición "utilizando exclusivamente los cauces legales e institucionales" y que siempre confiaron en que los órganos de la justicia deportiva analizarían el asunto con objetividad.

Asimismo, recuerdan que los últimos meses han resultado "especialmente difíciles" para jugadores, entrenadores, familias, patrocinadores, colaboradores y aficionados, que han convivido con una situación de incertidumbre que, según indican, "nunca debió eclipsar el verdadero sentido" de su actividad deportiva.

La resolución del TAD pone fin al procedimiento disciplinario en vía deportiva abierto contra los tres clubes, y supone un revés para el criterio mantenido tanto por la Federación de Castilla y León de Fútbol como por la Federación Española de Fútbol durante la tramitación del expediente. EFE

jmm/pcr/jpd

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