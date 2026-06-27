El PP propone alargar más allá de los 26 años la ayuda por cuidado de hijos con enfermedad

Madrid, 27 jun (EFE).- El PP ha registrado en el Congreso y en el Senado una proposición de ley con la que busca garantizar, entre otras medidas, que la prestación y el permiso por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave puedan mantenerse más allá de los 26 años en determinados casos.

Según ha informado el PP este sábado, de prosperar esta iniciativa, la ayuda no acabaría al cumplir el paciente los 26 años cuando persistan la gran discapacidad, la gran dependencia y la necesidad de cuidados continuos.

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La proposición incluye también medidas para simplificar los trámites administrativos, garantizar una aplicación homogénea de la prestación en todo el territorio nacional y reforzar la protección de los trabajadores autónomos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado este sábado un vídeo en redes sociales en el que anuncia esta iniciativa y se compromete a que no haya "ningún recorte en las ayudas actuales", mientras el partido ha dicho esperar que esta proposición no se sume a las cerca de 60 que ya ha registrado pero que la Mesa del Congreso ha "paralizado". EFE

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