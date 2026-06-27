El eslovaco Prokop, del Torrelavega, elegido mejor lateral izquierdo de la Asobal

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- El eslovaco Jakub Prokop, del Bathco BM. Torrelavega, ha recibido el premio a Mejor Lateral Izquierdo del ‘All Star’ de la Liga Nexus Energía Asobal 2025/2026, según anunció este sábado la competición.

De esta forma, el jugador de 27 años consigue por primera vez este galardón, en su cuarta temporada en la liga española y en la segunda en las filas del Bathco BM. Torrelavega.

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Su gran temporada, en la que ha sido candidato al premio de Mejor Jugador del mes de noviembre y en la que ha firmado el segundo mejor registro anotador de su trayectoria en la Asobal con 130 tantos, noveno mejor registro de la competición, ha sido clave para ser elegido el vencedor de esta distinción.

Así, con un 59,62% de los votos, se ha impuesto a Javier Domingo, del BM Caserío Ciudad Real (segundo, con un 23,14%), y a Andrej Pergel, del Dicorpebal Logroño La Rioja (tercero, con un 17,24%).

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Dicho sistema de votación cuenta con la fase popular (40%), la decisión de los dirigentes, entrenadores y capitanes de los equipos de la competición profesional (40%) y la prensa especializada (20%). EFE