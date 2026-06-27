El equipo de Baleares, campeón de España por Autonomías de Optimist en Cádiz

Cádiz, 27 jun (EFE).- Baleares ganó este sábado el Campeonato de España de Optimist por Equipos de Autonomías de esta clase, tras imponerse al de la Comunidad Valenciana en aguas de la Bahía de Cádiz.

El equipo campeón ha estado integrado por Daniela Trapero, Jorge Benítez, Pedro Burgués, Mary-Anne Osha, Jan Palou, Luca Nueschen, Emma Frau y María de Lluc Bestard, bajo la dirección técnica del entrenador Juan Manresa, informó la organización.

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La jornada final de este certamen, que comenzó el pasado jueves, estuvo marcada por el viento de poniente, aunque con una intensidad media de unos 10 nudos, lo que permitió completar el programa previsto en el campo de regatas.

La escuadra balear consiguió acceder a la final con sus dos equipos y superó a la Comunidad Valenciana, que había conquistado el título nacional en la edición disputada en la Bahía de Cádiz en 2022 tras superar entonces a Baleares.

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El Campeonato de España de Optimist por Equipos de Autonomías reunió durante dos días en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en El Puerto de Santa María, a sesenta regatistas de ocho comunidades autónomas, distribuidos en quince equipos. EFE

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