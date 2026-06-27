El Baskonia confirma las salidas de Forrest, Nowell, Omoruyi, Radzevicius y Edwards

Vitoria, 27 jun (EFE).- El Kosner Baskonia confirmó este sábado las salidas del equipo de Trent Forrest, Markquis Nowell, Eugene Omoruyi, Gytis Radzevicius y Jesse Edwards.

El club vasco agradeció a estos cinco jugadores “su contribución al club y su gran desempeñó en una temporada histórica”.

Trent Forrest deja el Baskonia tras 123 duelos y un título de Copa del Rey 2026 y un MVP de ese torneo.

Markquis Nowell ha disputado un total de 34 partidos oficiales con el conjunto baskonista entre Liga Endesa y Euroliga.

Eugene Omoruyi jugó 52 encuentros desde diciembre entre Liga Endesa, Euroliga y Copa del Rey.

Gytis Radzevicius también llegó en diciembre y jugó 55 partidos oficiales con el conjunto baskonista.

Otro de los jugadores que deja el conjunto azulgrana es Jesse Edwards tras 17 partidos en Liga Endesa. EFE

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