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Don Benito-Villanueva de la Serena: una fusión que ya no defiende casi nadie

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Samuel Sánchez

Don Benito (Badajoz), 27 jun (EFE). La fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, el proyecto que hace cuatro años aspiraba a crear la tercera ciudad de Extremadura y uno de los principales polos económicos del suroeste español, ha quedado a fecha de hoy prácticamente fuera de la agenda política.

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La novedad no es solo que el actual gobierno de Don Benito, formado por PP y Siempre Don Benito, mantenga paralizado el proceso, sino que el PSOE, impulsor inicial de la unión junto al entonces alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, también ha decidido aparcarlo y no llevarlo como propuesta electoral en 2027.

El secretario general del PSOE de Don Benito, Manuel Gómez, sostiene que "ahora no toca" hablar de fusión y que la prioridad debe ser "recuperar Don Benito".

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Argumenta que las circunstancias han cambiado, que el sentir ciudadano ya no es el mismo y que el Ayuntamiento atraviesa una situación distinta a la de 2023.

En el otro lado, en Villanueva de la Serena, su alcaldesa socialista, Ana Belén Fernández, también da por descartado el proyecto y responsabiliza al PP dombenitense de haberlo frenado tras las últimas municipales.

El contraste con el punto de partida es enorme. A finales de 2021, los entonces alcaldes José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, ambos del PSOE, presentaron la fusión como una oportunidad histórica y el debate sobre la misma trascendió los límites de Extremadura y llegó a la política nacional.

El proyecto contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas con representación en ambas corporaciones y los partidos extremeños, con Guillermo Fernández Vara (PSOE) y José Antonio Monago (PP) al frente, y recibió apoyo público de dirigentes nacionales como Pedro Sánchez y Pablo Casado.

La consulta popular sobre la fusión se celebró el 20 de febrero de 2022, en ella Villanueva votó masivamente a favor, con más del 90 por ciento de apoyos, mientras que Don Benito alcanzó el 66,27 por ciento, apenas por encima del mínimo del 66 fijado para continuar.

Ese resultado ajustado en Don Benito, unido a un fallo informático durante el recuento, alimentó las sospechas de los sectores contrarios a la unión.

De ahí nació con fuerza Siempre Don Benito, primero como plataforma y después como partido político.

Aunque sus denuncias de falta de transparencia y de "pucherazo" no prosperaron judicialmente, el daño político ya estaba hecho.

Otro momento clave fue la elección del nombre. Las propuestas de la comisión de expertos, Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana, no cuajaron. La posterior opción de Vegas Altas del Guadiana generó rechazo en parte de Don Benito y también en la localidad pacense de Vegas Altas.

Las elecciones municipales de 2023 terminaron de cambiar el tablero, ya que siempre Don Benito logró siete concejales, el PSOE perdió la mayoría absoluta y el PP pactó con la formación 'antifusión', con un acuerdo que incluía una nueva consulta, que los populares sostienen ahora que no es una demanda prioritaria.

Así, la fusión ha pasado de símbolo nacional de cooperación municipal a advertencia sobre la fragilidad de los grandes consensos locales.

Legalmente no fue tumbada, políticamente, se fue deshaciendo y, salvo giro profundo, 2027 ya no será el año de la nueva ciudad, sino la confirmación de que aquel proyecto quedó para otra generación. EFE

ssv/pcm/jlp

(foto)

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