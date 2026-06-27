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Dembélé desata sus goles rumbo a Suecia

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- En los últimos tiempos, nunca hubo duda de la capacidad goleadora de Ousmane Dembélé, aunque sí cierta contradicción por su pegada menor con la selección francesa, hasta el Mundial 2026: cuatro goles en los últimos dos partidos en apenas ocho remates y con tres tantos más de los esperados, rumbo a la confrontación de dieciseisavos de final contra Suecia, Viktor Gyokeres y Alexander Isak del próximo martes.

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En el foco de la crítica en el primer choque, en el 3-1 a Senegal, en contraste con el brillo de Kylian Mbappé y Michael Olise, abrió su cuenta goleadora en este torneo, no sólo en esta edición, sino también de las tres anteriores, en el 3-0 a Irak de la segunda jornada y remarcó que no fue una casualidad este viernes ante Noruega, con tres dianas rápidas.

Las concentró entre los minutos 7 y 32. Desde la banda derecha, con esa soltura que tiene para introducirse hacia adentro del área y soltar el disparo certero.

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“Marcar tres goles en un Mundial es algo excepcional. Tiene una cualidad extraordinaria: engaña al defensor en el remate, le hace creer que va a disparar hacia un lado y luego finaliza hacia otro. Ha estado especialmente eficaz”, analizó Guy Stephan, segundo entrenador galo.

El primer ‘triplete’ con la selección francesa de Dembélé. Sólo el austriaco Erich Probst necesitó menos tiempo que él en la historia de los Mundiales para marcar tres goles frente a Checoslovaquia en 1954. Lo hizo en 24 minutos por los 32 del atacante galo.

Hasta antes de estos cuatro aciertos sobre la portería contraria, sin embargo, apenas había anotado siete goles en 60 partidos con ‘Les Bleus’. Uno cada ocho encuentros. Una diferencia evidente con los 55 en los dos últimos años con el París Saint-Germain, con el premio del Balón de Oro en 2025.

“Sabemos el tipo de jugador que es y conocemos su valía. Es un placer verlo sonreír cuando marca. Siempre tiene una sonrisa en la cara y es uno de los compañeros más alegres del vestuario. Y, por supuesto, cuando marca tres goles de semejante manera todos nos alegramos por él”, expresó el centrocampista Aurélien Tchouaméni, del Real Madrid.

En este Mundial 2026, en tres encuentros, ha marcado los mismos cuatro goles que Mbappé, pero con mucha más efectividad. En sus 225 minutos de juego, titular en cada uno de los tres duelos, Dembélé lanzó ocho remates, cinco entre los tres palos y cuatro a gol. Su métrica de goles esperado prevé apenas 0,76, cuando él ha marcado cuatro. Su 50 por ciento de puntería añade más brillo a sus cifras, además de una asistencia.

“El triplete es algo excepcional, por supuesto, pero lo más importante era terminar primeros de grupo. Ahora tenemos que seguir concentrados, porque vienen partidos mucho más importantes”, enfocó Dembélé en la zona mixta después del 4-1 al conjunto nórdico, con el matiz de enfrentarse a todos los suplentes. No jugó nada Erling Haaland.

El extremo derecho, con Michael Olise como media punta y con Kylian Mbappé como delantero, compone la columna vertebral ofensiva de Francia. Es de suma confianza para Didier Deschamps, su seleccionador, que incluso lo ha sostenido cuando alguna duda despertaba en torno a él, más fuera que dentro, entre la gran competencia por el once titular, más aún en ataque.

Sólo hay cinco jugadores en la selección francesa con más minutos que él en este comienzo de Mundial: el portero Mike Maignan, que paró un penalti ante Noruega; el lateral derecho Jules Koundé; el central Dayot Upamecano; y los atacantes citados Olise y Mbappé, con lo que conformará la línea ofensiva, aparte de Desiré Doué o Bradley Barcola por la izquierda, en el choque de dieciseisavos de final que lo espera contra Suecia.

Fijado para el próximo martes en East Rutherford, en Nueva Jersey, Francia tiene el aval de su puesta en escena en el torneo y de sus últimos precedentes ante ese adversario, al que ha ganado en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos; el más reciente el 17 de noviembre de 2020, por 4-2, sin contar entonces con los goles de Mbappé ni Dembélé, ahora fundamentales. EFE

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