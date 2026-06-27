Cuando el cuerpo se convierte en instrumento y la música en terapia

Almudena Álvarez

Palencia, 27 jun (EFE).- Convertir el movimiento de una mano, un brazo o un pequeño gesto corporal en música es el objetivo de SoundXR, un proyecto que utiliza realidad extendida e instrumentos musicales digitales para facilitar el aprendizaje musical de personas con discapacidad y abrir nuevas vías de rehabilitación neurológica.

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La iniciativa, liderada por la musicóloga Elena Partesotti, combina música, neurociencia y tecnología para que niños con autismo, personas con graves limitaciones físicas o pacientes que han sufrido un ictus puedan crear música y estimular distintas áreas cerebrales a través de experiencias adaptadas a sus capacidades.

Como explica a EFE esta profesora del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia, el proyecto es el resultado de más de una década de investigación desarrollada entre España y Brasil.

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Su origen se encuentra en las prácticas de musicoterapia realizadas por Partesotti durante su doctorado, cuando comprobó que muchas personas quedaban excluidas de la experiencia musical porque los instrumentos tradicionales exigen determinadas habilidades físicas o técnicas.

De esa reflexión nació e-mocomu, un instrumento musical digital patentado por la Fundación Universidad de Valladolid que genera música y efectos visuales a partir del movimiento corporal y que constituye la base tecnológica de SoundXR.

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"Los instrumentos tradicionales exigen que la persona se adapte a ellos. Nosotros proponemos lo contrario, adaptar el instrumento a la persona", explica Partesotti.

Y con e-mocomu (emoción, color y sonido) los movimientos son captados por sensores y transformados en sonidos y estímulos visuales adaptados porque el sistema permite ajustar la interacción a cada usuario, de forma que una persona con tetraplejia, un niño con autismo o un estudiante sin discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones.

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En los ensayos, muchos participantes descubren que un pequeño movimiento genera de inmediato una respuesta sonora y visual, lo que favorece la exploración y la expresión corporal.

Partesotti recuerda el caso de una persona con una discapacidad motora severa que apenas podía moverse. Al comprobar que un pequeño gesto suyo producía música, comenzó a realizar movimientos cada vez más amplios.

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Además, durante una estancia posdoctoral la profesora trabajó en la Universidad Estadual de Campinas (Brasil) junto al Instituto Brasileño de Neurociencia y Neurotecnología (BRAINN) donde desarrolló una versión del instrumento orientada a personas en rehabilitación tras sufrir un ictus.

Mediante resonancia magnética funcional, los investigadores comprobaron que la utilización de estos instrumentos activa áreas cerebrales relacionadas con la neuroplasticidad y el sistema de recompensa; ahora el equipo ultima la publicación de nuevos estudios basados en electroencefalografía para analizar qué ocurre en el cerebro durante la experiencia creativa.

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Y aunque las aplicaciones sanitarias son numerosas, el objetivo actual de SoundXR está en el ámbito educativo. Partesotti trabaja junto a otros profesores de la Universidad de Valladolid en experiencias piloto con centros educativos, especialmente de educación especial.

La idea es utilizar esta tecnología para que alumnos con distintos niveles de capacidad participen conjuntamente en actividades musicales. "Lo más emocionante sería ver a un niño sin discapacidad y a otro con una discapacidad física grave tocando juntos al mismo nivel", asegura.

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Para seguir avanzando cuentan con la financiación del Nodal Award obtenido en el simposio internacional IMFAHE, para que un equipo internacional de investigadores de universidades españolas, portuguesas y latinoamericanas explore desde Palencia el futuro de la educación musical inclusiva.

"Estamos en un momento en el que la tecnología puede utilizarse para derribar barreras. Lo importante es ponerla al servicio de las personas", concluye. EFE

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