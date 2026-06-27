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Continúan las labores de extinciónon del incendio de Navarra con mejoría por la lluvia

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Pamplona, 27 jun (EFE).- Las labores de extinción del incendio de vegetación declarado la tarde del jueves en Ezcabarte (Navarra) continúan, con una mejoría en las condiciones de humedad por la lluvia de esta tarde.

Si bien el viento ha producido rebrotes en algunos focos dentro del perímetro del incendio durante la tarde, las lluvias registradas en la zona, especialmente entre las 18:45 y las 19:30 han mejorado las condiciones de humedad de la vegetación, lo que favorece el esfuerzo realizado por los bomberos desde el jueves.

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En cualquier caso, según infornma el 112-SOS Navarra, no será hasta mañana cuando la dirección del dispositivo pueda valorar el alcance real de las precipitaciones y su efecto sobre la evolución del incendio.

Con ese objeto, los bomberos han programado para mañana a primera hora un vuelo de reconocimiento en el que esperan evaluar la evolución del fuego.

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Esta tarde, tras verse obligados a volver a aterrizar en torno a las 18:45 a causa de las precipitaciones, los medios aéreos han retomado la actividad alrededor de las 19:30 y han realizado descargas antes de su retirada definitiva.

Los Técnicos de Protección Civil han mantenido comunicaciones constantes con los técnicos del MITECO para coordinar los recursos disponibles ante los cambios de las condiciones meteorológicas.

Por su parte, los efectivos de bomberos que han trabajado por tierra durante el día han recibido un relevo sobre las 19:00 horas.

Durante la noche, trabajarán por tierra efectivos de los parques de Sangüesa, Estella, Cordovilla, Tafalla, Lodosa, Burguete y Navascués.

A partir de las 07:00 horas del domingo está previsto que se produzca otro relevo con personal de refresco.

La dirección del dispositivo se ha reunido a las 20:00 en el Puesto de Mando Avanzado con los alcaldes de la zona para informarles de la evolución del incendio y trasladarles las previsiones para la jornada del domingo.

Desde los servicios de emergencia se solicita a la población que se mantenga alejada de la zona de trabajo de los medios de extinción, tanto por su propia seguridad como para evitar entorpecer las labores de los efectivos de bomberos.

El fuego ha afectado a más de 400 hectáreas y en las primeras horas obligó al desalojo de los vecinos de tres poblaciones, que posteriormente pudieron regresar a sus domicilios. EFE

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