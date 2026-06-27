Continúan labores de extinción del incendio de Ezcabarte (Navarra) afectadas por tormentas

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Pamplona, 27 jun (EFE).- Las labores de extinción del incendio que comenzó el jueves en Ezcabarte (Navarra) continúan durante la tarde de este sábado, aunque las tormentas en la Comunidad Foral han provocado que en algunos momentos los medios aéreos hayan tenido que detener su actividad, según ha indicado SOS Navarra.

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Ha precisado que alrededor de las 17:00 horas los medios aéreos han tenido que detener su actividad por aviso de tormenta de granizo, tal y como determinan los protocolos de seguridad. Por su parte, el avión coordinador de medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se ha retirado a su base en Zaragoza.

El resto del dispositivo, incluidos los bomberos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con base en Lubia (Soria) del MITECO, han continuado trabajando en el lugar, sin que se hayan registrado precipitaciones significativas en la zona.

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En torno a las 18:00 horas los medios aéreos han retomado la actividad y han vuelto a realizar descargas de agua, hasta las 18:45 aproximadamente, momento en el que han tenido que volver a detenerse por una nueva tormenta, según SOS Navarra. EFE