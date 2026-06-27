Colectivos LGTBi+ reivindican en Santander diversidad y resistencia contra el odio

Santander, 27 jun (EFE).- Colectivos LGTBi+ y ciudadanos han salido a la calle este sábado en Santander para reivindicar diversidad y resistencia contra la discriminación y los discursos de odio.

En una manifestación impulsada por diversos colectivos LGTBI+ con motivo del Día del Orgullo y que ha recorrido la distancia desde la Alameda de Oviedo a la plaza Alfonso XIII, un millar de personas -según la Policía Local- han reclamado la igualdad y el derecho "a vivir con libertad".

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Se ha defendido, en pancartas, el derecho a ser diferente, el amor frente al odio o la vida "sin género, sin cadenas y sin vergüenza" y se han coreado eslóganes como: "el orgullo no se vende, se defiende", "sin miedo y sin vergüenza, orgullo y resistencia"', "fuera armarios, dentro derechos" o "libertad para amar, existir y pelear", todo ello acompañado de una batucada.

Buena parte de los participantes en esta marcha, muchos de ellos jóvenes, han portado carteles reivindicativos, y también se han visto banderas palestinas y mensajes en contra de la guerra y a favor de este pueblo.

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Al final de la manifestación, se ha leído un manifiesto acordado por la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (Alega) y por Cantabria No Se vende, en el que se ha advertido de que los ataques de odio "se han multiplicado" en la comunidad autónoma durante el 2025. EFE

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