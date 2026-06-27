Colectivos LGTBi+ reivindican en Santander diversidad y resistencia contra el odio

Santander, 27 jun (EFE).- Colectivos LGTBi+ y ciudadanos han salido a la calle este sábado en Santander para reivindicar diversidad y resistencia contra la discriminación y los discursos de odio.
En una manifestación impulsada por diversos colectivos LGTBI+ con motivo del Día del Orgullo y que ha recorrido la distancia desde la Alameda de Oviedo a la plaza Alfonso XIII, un millar de personas -según la Policía Local- han reclamado la igualdad y el derecho "a vivir con libertad".
PUBLICIDAD
Se ha defendido, en pancartas, el derecho a ser diferente, el amor frente al odio o la vida "sin género, sin cadenas y sin vergüenza" y se han coreado eslóganes como: "el orgullo no se vende, se defiende", "sin miedo y sin vergüenza, orgullo y resistencia"', "fuera armarios, dentro derechos" o "libertad para amar, existir y pelear", todo ello acompañado de una batucada.
Buena parte de los participantes en esta marcha, muchos de ellos jóvenes, han portado carteles reivindicativos, y también se han visto banderas palestinas y mensajes en contra de la guerra y a favor de este pueblo.
PUBLICIDAD
Al final de la manifestación, se ha leído un manifiesto acordado por la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (Alega) y por Cantabria No Se vende, en el que se ha advertido de que los ataques de odio "se han multiplicado" en la comunidad autónoma durante el 2025. EFE
(foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD