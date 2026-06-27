Besteiro llama desde el comité federal del PSOE a "no ser ingenuos" frente a las "operaciones de desgaste político"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado a la entrada del comité federal del PSOE que el Gobierno se enfrenta a una "campaña impulsada por la derechas sin precedentes" y ha llamado a "no ser ingenuos" frente a las "operaciones de desgaste político".

"No hay equidistancia posible. Hay quien lleva años intentando conseguir fuera de las urnas lo que no consiguió dentro de ellas", ha criticado en un audio remitido a los medios antes de la celebración de esta jornada en la sede de Ferraz, en Madrid. El líder socialista encabeza la delegación gallega que ha acudido hasta allí, conformada por una veintena de dirigentes.

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Como objetivos de la jornada, ha citado tres en concreto: reforzar la organización, preparar el ciclo electoral y aprobar un nuevo Reglamento Federal de transparencia. Ello lo ha enmarcado en una campaña de las derechas que "ha cruzado todas las líneas que nunca se deben cruzar en una democracia".

Besteiro también ha hablado desde la experiencia propia y ha asegurado que "sabe bien" lo que es defenderse de acusaciones que "acaban quedando en nada". También ha puesto a Galicia como ejemplo de lo que ocurre a nivel estatal: "En la tierra de Feijóo, sabemos muy bien de qué hablamos. Muchas de esas estrategias de desgaste político y mediático que hoy vemos en el conjunto del Estado ya las sufrimos mucho antes".

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En contraposición, ha reivindicado los ocho años de gobiernos progresistas como "el mejor aval" del partido, lo que, en sus palabras, han conllevado "más empleo, máis derechos, más protección social y mejor convivencia". "Eso es lo que vamos a defender", ha concluido.