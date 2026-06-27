Barones del PSOE llaman a la esperanza para continuar y prepararse para 2027

Madrid, 27 jun (EFE).- La gran mayoría de barones socialistas han expresado este sábado a su llegada al Comité Federal del partido su esperanza para continuar gobernando y prepararse para los comicios generales, autonómicos y municipales de 2027.

Uno de los más contundentes ha sido el presidente de Cataluña, Salvador Illa, quien en declaraciones a los medios minutos antes del arranque del cónclave ha aseverado que tiene "mucha esperanza de futuro" y que a los socialistas les queda mucho por hacer tanto en la Moncloa como en el resto de gobiernos.

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"Toca avanzar, avanzar y avanzar. Esperanza, esperanza y esperanza y nada de miedos", ha incidido el líder de los socialistas catalanes al ser preguntado por si considera necesario un adelanto de las elecciones generales.

Illa ha pedido a sus compañeros llevar la cabeza y el ánimo "muy alto" con propuestas de futuro "constructivas y positivas". "Así vamos a ir", ha dicho.

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Por su lado la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha considerado que el partido saldrá fortalecido del comité y ha pedido a sus compañeros no "rendirse" porque la ciudadanía necesita políticas progresistas.

Asimismo ha asegurado que la sociedad española no necesita un adelanto de las elecciones generales: "Yo piso la calle y la gente me dice que aguantemos".

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También Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, ha cerrado filas con la Ejecutiva federal y el secretario general, Pedro Sánchez, y ha destacado el trabajo de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, por su trabajo para aplicar las medidas anticorrupción tras los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"Esta gente que se ha aprovechado de las siglas de esta organización, estamos sufriendo un daño reputacional, pero creemos que se está haciendo las cosas bien", ha dicho Lastra, quien ha subrayado que Sánchez "tiene el apoyo de todas las federaciones" y el "respeto de la inmensa mayoría de los españoles y hoy también lo va a tener".

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También otros líderes territoriales del PSOE como la balear Francina Armengol, el canario Ángel Víctor Torres, o el castellano y leonés Carlos Martínez han apoyado a Sánchez y han dejado claro que solo él debe decidir cuando convocar elecciones. EFE

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