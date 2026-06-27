Andrea Revuelta cae en la final del Women's Amateur Championship

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- Andrea Revuelta no pudo firmar este sábado en el campo escocés de Muirfield el séptimo título - segundo consecutivo- para el golf femenino español en el Women's Amateur Championship al caer en la final ante la francesa Valentine Delon.

Andrea Revuelta, madrileña de 20 años, no pudo superar el último obstáculo de este largo torneo de seis días y en cuya final perdió por 3 hoyos de ventaja y uno por jugarse (3 y 1) ante Delon, que logró el undécimo título para Francia en este prestigioso torneo.

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Tras dos jornadas en la modalidad 'stroke play' (por golpes), Revuelta accedió a las eliminatorias de match play (por hoyos) en las que ganó sucesivamente a la estadounidense Melanie Walker (1 arriba), la también española Balma Dávalos (2 y 1), la inglesa Sophia Fullbrook (2 arriba), otra española, Cayetana Fernández (1 arriba), y la estadounidense Farah O'Keefe (1 arriba).

En el partido por el título, jugado este sábado a 36 hoyos, Valentine Delon, de la universidad Virginia Tech, se impuso por 3 y 1 ante una Andrea Revuelta que nunca estuvo por delante en el marcador.

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La madrileña no pudo agregar su nombre a la lista de ganadoras españolas en la que están Marta Prieto (2001), Elisa Serramiá (2003), Carlota Ciganda (2006), Belén Mozo (2007), Azahara Muñoz (2009) y Paula Martín (2025). EFE