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Álvaro Carpe domina la segunda sesión libre de entrenamientos

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Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El español Álvaro Carpe (KTM) ha dominado la segunda sesión libre de entrenamientos para el Gran Premio de los Países Bajos que se disputa este fin de semana en el circuito TT de Assen.

Carpe marcó un mejor tiempo de 1:40.678, el registro más rápido de todo el fin de semana, pero muy lejos del récord absoluto de la categoría, en poder del neerlandés Collin Veijer (KTM) desde 2024 con 1:39.703.

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Pronto saltó la noticia en la segunda sesión libre de Moto3, al rodar por los suelos al perder adherencia el tren delantero de su moto el líder de la categoría, el español Máximo Quiles (KTM).

Quiles se cayó en la curva diez del trazado neerlandés cuando apenas habían transcurrido cinco minutos de la tanda libre y sin que hubiese logrado todavía un tiempo para la clasificación, con el agravante de que tardó en recuperar la moto, apartada del circuito por los comisarios de pista.

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No obstante, pudo arrancar su moto poco después para regresar a su taller y repararla lo más rápidamente posible, cuando en la tabla de tiempo mandaba el italiano Guido Pini (1:41.070), con 10 milésimas de segundo de ventaja sobre el australiano Joel Kelso (Honda), que fue el más rápido del primer día.

Cuando se entró en la segunda mitad de la sesión libre, Pini se vio superado por el hispanoargentino Marco Morelli (KTM), quien paró el cronómetro en 1:41.002, pero su primera posición no duró demasiado, batido por el español Adrián Cruces (KTM), el primero en bajar del segundo 41, al rodar en 1:40.847.

Máximo Quiles pudo regresar a pista con algo menos de seis minutos de entrenamiento y ya en su primera vuelta rápida se puso en la quinta posición, que fue la cuarta en la siguiente, a 179 milésimas de segundo del líder, pero esa vuelta fue cancelada por exceder los límites de la pista, mientras que Adrián Cruces seguía líder, aunque su adelantamiento a Guido Pini lo puso bajo investigación Dirección de Carrera.

Ya en los minutos finales surgió la figura de Álvaro Carpe, segundo en la tabla de puntos del mundial, que se puso líder con un registro de 1:40.678, que ya no pudo superar ninguno de sus rivales.

Tras Carpe concluyeron Adrián Cruces, Joel Kelso, Marco Morelli y Joel Esteban en las cinco primeras posiciones, con Adrián Fernández (Honda) sexto y Máximo Quiles en la décima posición. EFE

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