Alejandro Fernández, reelegido presidente del PP catalán con el 97,51% de votos

Alejandro Fernández ha sido reelegido presidente del PP de Cataluña este sábado en el XVI Congreso del partido celebrado en Barcelona, con el 97,51% de los votos.

Así lo ha anunciado el presidente del Congreso y hasta ahora secretario general, Santi Rodríguez, tras la votación.

Además, se ha elegido a Juan Fernández como nuevo secretario general del partido.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)