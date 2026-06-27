10-5. El Navalcarnero golea al Melilla y lleva la final al tercer partido

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El Futsi Átletico Navalcarnero se impuso este sábado por un contundente 10 a 5 al Melilla Torreblanca en el segundo encuentro de la final de la Primera Iberdrola de fútbol sala y, de esta manera, el conjunto madrileño forzó el tercer partido, el próximo martes, que decidirá al nuevo campeón de liga.

El partido empezó de la mejor forma posible para las jugadoras del Navalcarnero. Apenas había pasado un minuto de juego cuando Laura Córdoba inauguró el marcador. El Melilla Torreblanca reaccionó rápido y Juliana Brito puso el empate en el marcador en el minuto 8 (1-1).

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Una igualdad que apenas duró dos minutos, cuando Laura Córdoba volvió a aparecer de nuevo para devolver la ventaja a las madrileñas con el 2-1 en el minuto diez.

A partir de ahí, las jugadoras de Navalcarnero dominaron el partido, sin dejar tregua a las melillenses, que tan solo frenaron los ataques con faltas.

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Irene Córdoba, la hermana gemela de Laura, firmó el 3-1 en el minuto dieciocho en una acción que terminó en gol en propia puerta de Amandinha tras un error defensivo. La capitana del conjunto madrileño también se sumó a la fiesta y transformó el doble penalti que supuso el 4-1.

Poco después, Patricia Blázquez anotó el 5-1 tras sentenciar el gran pase de su capitana Sanz cuando quedaban tres minutos para el final de la primera parte.

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La primera mitad estuvo marcada por la intensidad y la tensión en los minutos finales, que frustraron a las de Melilla ante la intensidad y la cantidad de goles. María Sanz de nuevo tuvo la oportunidad de aumentar el marcador con un doble penalti que paró la guardameta rival Bia.

Laura Córdoba completó su doblete al aprovechar una salida en falso de la portera melillense, que dejó la portería vacía para que la atacante empujara el balón e impusiera el 6-1 en el marcador. Fue su compañera Ariane Nascimiento quien hizo el 7-1 con un gol por la escuadra tras una falta sobre la portera Bea Parrós.

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A falta de treinta segundos para el término de la primera mitad, Emilly hizo el segundo tanto para el Melilla Torreblanca tras una buena jugada iniciada por su portera.

Sin embargo, la segunda parte fue más igualada. Las de Melilla hicieron su tercer gol apenas pasados dos minutos de juego por mediación de Silvana, quien intentó recortar distancias en el marcador.

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A partir de ese momento, el juego se volvió más pausado, sin querer arriesgar Navalcarnero y Melilla, por su parte, sin ideas para concretar las acciones de gol.

A falta de cinco minutos para el final, Irene Samper consiguió recortar distancias y puso el 7-4 en el marcador tras los errores defensivos de las locales. Unos segundos después, Ana Luiza, sola ante la portera, hizo el quinto gol para las melillenses (7-5) y mantenía vivo el encuentro. Sin embargo, fue expulsada en la acción posterior y dejó a las suyas con uno menos a tres minutos del final y se pierde el tercer partido en Melilla.

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El broche al partido lo pusieron María Sanz, capitana del Navalcarnero, que puso el octavo gol en su casillero gracias a un doble penalti desde los diez metros que María Arcas no pudo frenar, e Irene Córdoba con el 'Hat-trick' en el 9-5 a portería vacía y el 10-5 de doble penalti.

Con esta victoria, las de Navalcarnero se llevaron el partido y forzaron el empate en la lucha por el título liguero. El tercer encuentro tendrá lufar el próximo martes a las 19.00 horas en Melilla. EFE

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